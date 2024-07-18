18 июля 2024, 10:14

Более 30 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Волгограде

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В Волгограде в жилом доме вспыхнул огонь. Пожарные тушат возгорание, сообщили в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло на улице Борьбы. Крыша одного из жилых четырехэтажных домов загорелась на площади в 250 квадратных метров. Судя по кадрам, спасателям пришлось применить пожарные лестницы.

«Сотрудники МЧС России эвакуировали 35 жильцов. Пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

На месте работают 45 специалистов и 17 единиц техники.

Накануне крупное возгорание произошло в Москве. На Пресненском Валу загорелось здание. По данным источника 360.ru, огонь распространился на площади в 700 квадратных метров. Из здания до прибытия спасателей эвакуировались 97 человек. Информации о пострадавших не было. Для тушения огня привлекли вертолет Ка-32.

Спасатели Пожары МЧС РФ Россия
18 июля 2024, 10:39
В Приморье беременную собаку использовали для приманки тигрицы
РИА «Новости»
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Беременную собаку оставили на привязи на площадке завода в приморском поселке Пластун, чтобы приманить тигрицу. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Собака сидела на цепи на производственной площадке без навеса целую неделю. Предположительно, ее привязали для приманки тигрицы, которая периодически заходит на территорию завода.

В полицию о случившемся сообщили неравнодушные местные жители. Сейчас полицейские проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Эта уголовная статья предусматривает наказание от штрафа и вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

«Полиция просит граждан, ставших очевидцами происшествия или обладающих информацией об обстоятельствах случившегося, обращаться по телефонам: 102, 8 (423 73) 3 21 71», - добавили в пресс-службе.

Приморье Животные Полиция
18 июля 2024, 09:29
Двухлетний мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Шарыпове
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В Шарыпово двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его мать с сожителем смотрела телевизор в другой комнате. Сейчас мальчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

ЧП произошло накануне вечером. По предварительным данным, взрослые оставили ребенка без присмотра в комнате с открытым окном.

Пока мать мальчика и ее сожитель смотрели телевизор в другой комнате, ребенок залез на подоконник и выпал в окно с высоты пятого этажа.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Медики выявили у него закрытую черепно-мозговую травму и травму живота. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

Мама ребенка заверила, что сын до этого никогда не проявлял интереса к окнам, не залазил на подоконник и не выглядывал из окна.

«Семья не состояла на профилактическом учете, характеризуется удовлетворительно», - отметили в пресс-службе.

Сейчас следователи продолжают проверку по факту случившегося.

Дети СК РФ
18 июля 2024, 09:06
«Едва не оставила без яичка». Шипперке набросилась на школьника в Москве
РИА «Новости»
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Собака породы шипперке набросилась на 10-летнего школьника во дворе жилого дома в Москве. О происшествии в Лианозово сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, мальчик играл в футбол с друзьями. Собаку, с которой в это время гуляла девочка-младшеклассница, видимо, разозлил мяч.

Пес бросился к игравшим, прыгнул на одного из ребят и вцепился зубами ему между ног. Мать пострадавшего заявила, что животное едва не оставило без яичка ее сына. На место вызывали скорую помощь.

Мальчика увезли в больницу. Там ему пришлось пробыть до трех часов ночи. Медики установили, что жизненно важные места не задеты, и обработали раны. Теперь родители пострадавшего школьника хотят сделать сыну прививку от бешенства.

Собеседник Shot отметил, что владельцы шипперке уже принесли извинения семье за случившееся и заверили, что их питомец полностью привит.

Собаки Школьники Москва
18 июля 2024, 05:13
Российские военные уничтожили надводный беспилотник в Севастополе
РИА «Новости»
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Российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе - это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен», - написал он.

Развожаев призвал горожан доверять только официальной информации.

До этого губернатор предупредил, что в Севастополе будут поочередно выключать подачу электроэнергии в торговые центры и крупные предприятия, чтобы дать свет в жилые дома.

Ранее в Курской области коптер ВСУ сбросил взрывное устройство на пожарную часть, дежурный спасатель был ранен. Также пострадали автомобили - личный легковой и служебной грузовой.

Днем ранее в курском поселке Теткино пострадал мужчина , на дом которого украинский дрон сбросил взрывчатку.

Беспилотники Севастополь

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