Более 3,6 тысячи домовладений подтопило в Оренбурге

«На сегодня более 3600 домовладений, именно дворовых территорий, подтоплено. <…> Ситуация остается сложная», - подчеркнул он.

Самой напряженной он назвал ситуацию у многоквартирных домов в ЖК «Гранд парк». По его словам, там всю ночь работала спецтехника. На место отвезут водоналивные дамбы, которые передали в МЧС. Вода уже подошла достаточно близко, добавил глава Оренбурга.

Паводок добрался до городской набережной. По данным Салмина, вода подтопила даже многоквартирные дома. Он отметил, что главная задача властей города - обеспечить безопасность населения. Поэтому необходима срочная эвакуация , подчеркнул мэр.

В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 14 сантиметров за 24 часа. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что ситуация с паводком начала улучшаться.