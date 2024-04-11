11 апреля 2024, 09:38

Более 3,6 тысячи домовладений подтопило в Оренбурге

РИА «Новости»
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В Оренбурге на сегодня подтопило более 3600 домовладений. Глава города Сергей Салмин назвал ситуацию напряженной. Его процитировало РИА «Новости».

«На сегодня более 3600 домовладений, именно дворовых территорий, подтоплено. <…> Ситуация остается сложная», - подчеркнул он.

Самой напряженной он назвал ситуацию у многоквартирных домов в ЖК «Гранд парк». По его словам, там всю ночь работала спецтехника. На место отвезут водоналивные дамбы, которые передали в МЧС. Вода уже подошла достаточно близко, добавил глава Оренбурга.

Паводок добрался до городской набережной. По данным Салмина, вода подтопила даже многоквартирные дома. Он отметил, что главная задача властей города - обеспечить безопасность населения. Поэтому необходима срочная эвакуация , подчеркнул мэр.

В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 14 сантиметров за 24 часа. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что ситуация с паводком начала улучшаться.

Спасатели Беспилотники Животные Эвакуации Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 07:45
Из высотки в центре Москвы эвакуировали более 280 человек
РИА «Новости»
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Ночью к зданию в центре Москвы съехались пожарные машины. Короткое замыкание спровоцировало задымление в высотном здании. Эвакуировали более 280 человек, сообщил источник «360».

Примерно за час до полуночи экстренные службы вызвали к 26-этажному административному зданию по улице Новый Арбат, 15. Главный инженер объекта заявил, что на пятом этаже, где находились офисы, почувствовали запах дыма. Двумя этажами выше располагалась гостиница. Из высотки эвакуировали 281 человека.

Источник запаха нашли на третьем этаже. Недалеко от стилобата произошло короткое замыкание кабеля без горения. Его ликвидировали порошковым огнетушителем еще до приезда пожарных. Помещение проветрили.

В Ижевске на улице Пойма произошел пожар в промышленном помещении. Огонь локализовали на площади 1000 квадратных метров. При разборе завалов нашли одного погибшего.

Пожары Москва
11 апреля 2024, 06:19
Режим контртеррористической операции ввели в некоторых районах Кабардино-Балкарии
РИА «Новости»
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Оперативный штаб Кабардино-Балкарской Республики объявил о введении режима контртеррористической операции на части территории Нальчика и Черекского района. Об этом сообщили «Известия».

Решение о введении правового режима КТО 11 апреля с 05:12 принял начальник УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике Петр Громушкин. Оперштаб сообщил, что в зону проведения операции попала часть Нальчика и Черекского района. Ее цель - пресечь теракт, минимизировать его последствия, защитить интересы общества и государства.

Терроризм
11 апреля 2024, 04:31
Один человек погиб по время крупного пожара в Ижевске
Пресс-служба МЧС
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В Ижевске произошел крупный пожар в промышленном помещении. В результате возгорания погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Ижевске на улице Пойма. К сожалению, при разборе завалов обнаружен погибший», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, по данным спасателей, еще два человека обратились за медицинской помощью после пожара.

Ранее стало известно, что в Ижевске загорелось предприятие по производству пакетов. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 36 человек. Администрация объекта предупреждала, что внутри может находиться еще один сотрудник.

Замначальника регионального МЧС Андрей Блинов рассказал, что на начальном этапе была угроза распространения огня на другие производственные здания, которые находится на расстоянии 10 метров. Спасателям удалось не допустить этого. В тушении пожара приняли участие более 80 человек, а также 27 единиц техники.

Спасатели Пожары Россия
11 апреля 2024, 04:10
Спасенная оленеводами девочка пропала вместе с ними на Чукотке
РИА «Новости»
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Группу спасателей отправили на поиски маленькой девочки, чья семья провалилась под лед в Заливе Креста на Чукотке. Ребенка нашли два оленевода, но потом все они пропали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Глава региона рассказал, что провел комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которой определили район поисков. В оперативный штаб вошли представители МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии и других ведомств.

«Из Анадыря в Конергино вылетел вертолет со спасателями. Поиск ведут спасательные группы, оснащенные всеми средствами связи: спутниковыми телефонами и GPS», - уточнил Кузнецов.

Губернатор рассказал, что девочка вместе с родителями ехала на снегоходе. На одном из ледовых участков они провалились под лед у села Конергино. Девочка осталась на поверхности и смогла связаться со спасателями.

Ребенка обнаружили два оленевода, с которыми они должны были прибыть на перевалочную базу оленеводческой бригады МУ СХП «Возрождение», но вскоре с ними пропала связь.

На поиски девочки и ее спасителей выдвинулись поисковики на снегоходах и вездеходах. Всего 21 человек. Пропавших искали всю ночь, обследовав балки, где они могли укрыться. Плохая видимость, сильный ветер и местами тонкий лед мешали поискам.

Ранее в Москве на одной из помоек нашли семиклассницу , которая накануне пропала в Подмосковье. Подросток был без сознания, на ее животе были следы уколов.

Спасатели Дети МЧС РФ Полиция

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