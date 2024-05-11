Более 26 миллионов рублей пропали со счетов женского монастыря в Москве

Во вторник сотрудники женского монастыря не смогли получить доступ в банк. Когда они позвонили главному бухгалтеру обители, та не взяла трубку. Обеспокоенные сотрудники монастыря пошли домой к женщине, но она не пустила их на порог, сославшись на болезнь матери, уточнил источник канала.

На следующий день бухгалтер не вышла на работу и перестала выходить на связь. Позже, по данным Baza, выяснилось, что со счетов монастыря вывели 26,5 миллиона рублей. Банк, увидев подозрительную активность, заблокировал переводы. Полицейские начали розыск главного бухгалтера.

Ранее мошенники в Москве создали сайт, на котором продавали билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста.