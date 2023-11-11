Более 250 рабочих задействовали на месте схода грузовых вагонов в Рязанской области

«Уже задействовали свыше 250 человек, в ближайшее время прибудут еще около 50 железнодорожников. На месте ЧП работает восстановительный поезд, еще два на подходе. Три вагона у подняли», - указали в сообщении.

В МЖД отметили, что в результате аварии машинист поезда и его помощник не пострадали.

Утром в субботу, 11 ноября, стало известно о сходе 19 вагонов грузового поезда на перегоне Рыбное - Блокпост, «360» показывал эксклюзивные кадры с места происшествия. Причиной аварии с рельсов назвали постороннее вмешательство.

Московская транспортная прокуратура по факту ЧП начала проверку на соблюдение требований законодательства в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта.