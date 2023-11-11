11 ноября 2023, 12:06

Более 250 рабочих задействовали на месте схода грузовых вагонов в Рязанской области

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Московская железная дорога задействовала более 250 человек для ликвидации последствий на месте схода с путей грузовых вагонов в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

«Уже задействовали свыше 250 человек, в ближайшее время прибудут еще около 50 железнодорожников. На месте ЧП работает восстановительный поезд, еще два на подходе. Три вагона у подняли», - указали в сообщении.

В МЖД отметили, что в результате аварии машинист поезда и его помощник не пострадали.

Утром в субботу, 11 ноября, стало известно о сходе 19 вагонов грузового поезда на перегоне Рыбное - Блокпост, «360» показывал эксклюзивные кадры с места происшествия. Причиной аварии с рельсов назвали постороннее вмешательство.

Московская транспортная прокуратура по факту ЧП начала проверку на соблюдение требований законодательства в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта.

РЖД Поезда
11 ноября 2023, 10:46
Экипаж аварийно севшего на Чукотке Ан-2 спасло чудо
Википедия
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На Чукотке самолет Ан-2 с тремя пассажирами на борту врезался в землю во время аварийной посадки. Выживший пилот Алексей рассказал РЕН ТВ о причинах происшествия и раскрыл детали спасения.

Пилот подчеркнул, что полет осложнила сильная облачность, которую экипаж попытался пробить. Однако во время приближения к аэродрому кукурузник попал в снеговой заряд.

«Чтобы из него выйти, дали газу, двигатель затрясло, потеря мощности - и мы упали на сопку, на гору», - уточнил Алексей.

Пилот отметил, что на борту находились три человека. В ходе жесткой посадки сам мужчина сломал ногу. Летевшие вместе с ним отправились на поиски помощи, оставив Алексея на месте крушения.

«Сам 12 часов на морозе героически отсиживался, пока помощь не придет», - признался он.

В районе посадки начался сильный ветер, температура упала до -20 градусов. От верной гибели пассажиров Ан-2 спасло только чудо, заключил Алексей.

Ранее в МЧС сообщили, что всех членов экипажа Ан-2 доставили с помощью санитарного борта в больницу Анадыря. Там им окажут комплекс необходимой медпомощи.

Самолеты Россия
11 ноября 2023, 10:01
Пилотов аварийно севшего на Чукотке Ан-2 привезли в больницу
Пресс-служба МЧС
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Членов экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку на Чукотке, доставили санитарным бортом в больницу Анадыря. Об этом сообщил в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Двух пилотов <…> доставили в столицу Чукотки вертолетом Ми-8 санитарной авиации», - указали в ведомстве.

В окружной больнице пострадавшим окажут комплекс необходимой медпомощи.

В пятницу, 10 ноября, Ан-2 с тремя членами экипажа на борту перестал выходить на связь во время полета Певек - Полярный - Певек. Позже кукурузник обнаружила поисково-спасательная группа.

По разным данным, пилоты прибегли к экстренной посадке самолета в 15-16 километрах от поселка Полярный. Все три находившихся на борту человека получили травмы различной степени тяжести.

На момент прибытия спасателей на месте аварийной посадки было лишь двое. Капитан воздушного судна пешком отправился на поиски связи. Позже его нашли в тяжелом состоянии.

Больницы МЧС РФ Россия
11 ноября 2023, 09:54
Почти 20 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области
РИА «Новости»
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В Рязанской области утром 11 ноября сошли с рельсов 19 вагонов пассажирского поезда, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги. По предварительным данным, это произошло из-за вмешательства посторонних лиц.

«В 07:12 на перегоне Рыбное - блок-пост <…> произошел сход 19 вагонов грузового поезда. <…> Незначительные травмы получил помощник машиниста», - отметили в публикации.

В МЖД добавили, что для помощи пострадавшему вызвали бригаду медиков. Для ликвидации последствий на место отправили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск и Рязань. А в ОАО «РЖД» создали оперативный штаб.

Сход вагонов не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. Угрозы экологии, добавили в МЖД, тоже нет.

На место ЧП уже выехали следователи и криминалисты, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Пострадали, уточнили в управлении, два человека - машинист и его помощник.

«По данному факту организована доследственная проверка», - подчеркнули в СК.

РЖД Поезда
11 ноября 2023, 09:25
Стало известно о состоянии переживших нападение медведя вахтовиков в Якутии
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Медведь напал двух рабочих Чаяндинского месторождения в Якутии (Республика Саха). Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Пострадавших доставили в Витимскую больницу, врачи оказывают им весь необходимый комплекс медицинской помощи. Состояние оценивается как средней тяжести», - указали в сообщении.

Прокуратура по Якутии уточнила, что пострадали мужчины 1977 и 1986 годов рождения. Медведь нанес им скальпированные раны головы, а также рваные раны рук и ног.

Пресс-служба компании «РусГазБурение» отметила, что в настоящее время жизни двух пострадавших сотрудников ничто не угрожает. При наступлении летной погоды их отправят в город Ленск для продолжения лечения.

О ЧП стало известно в пятницу, 10 ноября. В СМИ появилась информация, что разъяренного медведя застрелил пришедший на помощь охотни к.

Медведи Якутия

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