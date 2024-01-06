06 января 2024, 11:43

Более 200 рейсов отменили в аэропорту Токио, где столкнулись два самолета

Global Look Press
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Диспетчерские службы аэропорта Ханеда в Токио отменили в субботу, 6 января, 216 рейсов после столкновения пассажирского лайнера JAL и самолета береговой охраны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмена затронет 32,3 тысячи пассажиров. В воскресенье планируют отменить еще 194 рейса. К понедельнику авиасообщение пообещали восстановить. Изменения коснутся только 14 рейсов JAL.

Во вторник, 2 января, самолет Airbus A350 авиакомпании JAL врезался в самолет береговой охраны и загорелся. Все пассажиры JAL эвакуировались. Из шести членов экипажа второго самолета выжил только один.

По предварительной информации, диспетчерская служба дала указание лайнеру JAL приступить к посадке , а самолету береговой охраны - выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир второго воздушного судна воспринял это как разрешение выехать на взлетную полосу. Расследование ЧП в Ханеде, в результате которого пострадали 17 человек , продолжается.

Япония Самолеты
06 января 2024, 10:05
Аллергия на холод убила трехлетнего ребенка в Ленобласти
РИА «Новости»
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В Ленинградской области трехлетний ребенок скончался после прогулки в морозное время года. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло в городе Лодейное Поле 5 января. Бабушка и дедушка взяли ребенка с собой на улицу, а после возвращения домой мать заметила, что он не дышит.

Испуганная женщина позвонила в скорую помощь и сообщила, что ребенок начал хрипеть, а из носа у него полилась кровь. Родственники уточнили, что на прогулке тот не падал.

Прибывшие врачи помочь ребенку не смогли. По предварительным данным, причиной гибели стала реакция на отрицательную температуру воздуха. Точную причину установят по результатам медицинской экспертизы.

На Алтае четырехмесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме, где его оставила мать вместе с двухлетним братом без еды.

Дети Ленинградская область Врачи
06 января 2024, 08:48
Кусок фюзеляжа оторвало у пассажирского лайнера во время полета в США
РИА «Новости»
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У пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines, совершавшего перелет из Портленда в Онтарио, оторвало кусок фюзеляжа. Об этом сообщил американский телеканал ABC News.

Перевозчик уточнил, что фюзеляж получил повреждения сразу после взлета. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту вылета.

В момент ЧП на борту самолета находилось 174 пассажира и шесть членов экипажа. Профильные органы начали проверку.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что кусок фюзеляжа оторвало вместе с иллюминатором. В салоне образовалась дыра. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее авиационные власти США выявили неисправность у Boeing 737 MAX. После этого поступило распоряжение проверить все самолеты данной модели.

США Самолеты
06 января 2024, 08:44
Склад с картоном загорелся с Подмосковье
РИА «Новости»
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Крупный пожар начался на складе с картоном в деревне Серково городского округа Щелково. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 1260 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

При тушении задействовали 14 единиц специальной техники и 40 спасателей.

Пожары МЧС РФ Щелково
06 января 2024, 05:15
Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом под Калининградом
РИА «Новости»
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Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом на трассе под Калининградом. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Telegram-канал МВД 39.

«По предварительной информации в поселке Каменка Багратионовского района, водитель управляя грузовым автомобилем, на правом закруглении дороги выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, допустил столкновение с маршрутным автобусом», - уточнило ведомство.

Грузовик и автобус получили технические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД в Москве. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.

Днем ранее три человека, включая ребенка, стали жертвами ДТП с участием двух иномарок в Приморском крае. По данным краевой прокуратуры, на 699-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток Toyota Nadia выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Toyota Camry.

Грузовики ДТП Автобусы Калининград

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