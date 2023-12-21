21 декабря 2023, 14:37

Более 200 человек пришли проститься с погибшим на соревнованиях 14-летним боксером

РИА «Новости»
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Более 200 человек пришли на похороны 14-летнего подростка, который скончался на соревнованиях по боксу. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Проститься пришли не только родные погибшего спортсмена, но и его одноклассники и друзья. На похороны также прибыли члены свердловской и российской федераций бокса.

Рядом с матерью погибшего столпились несколько человек. Они обнимали и успокаивали женщину.

По данным сайта kp.ru , мать подростка поблагодарила областную Федерацию бокса и всех, кто помог в организации похорон.

«Спасибо большое всем: школе № 32, родительскому комитету, друзьям, коллегам, знакомым, всей Свердловской области», - указала женщина.

Мальчик скончался во время соревнований по боксу. Он пропустил несколько сильных ударов от соперника на ринге. После спортсмен упал в обморок. По дороге в больницу школьник умер. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как уточнил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, после судебно-медицинской экспертизы стало известно, что смерть спортсмена наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Спортсмены Бокс Школьники
21 декабря 2023, 15:07
Жертвами падения дельтаплана на Ставрополье стали два человека
РИА «Новости»
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Дельтаплан упал около поселка Мирный в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал «112».

Собеседники авторов уточнили, что в результате происшествия погибли два человека. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Россия
21 декабря 2023, 13:03
Автор хитов Орбакайте и «Самоцветов» умер в Москве
Википедия
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Поэт-песенник, автор хитов отечественной эстрады Валерий Сауткин скончался 20 декабря в собственной квартире в Москве. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

По информации СМИ, тело 80-летнего Сауткина обнаружили в его квартире на улице Чаплыгина. О причинах смерти информации не поступало, однако, по предварительным данным, она наступила по естественным причинам.

Валерий Сауткин родился в 1943 году в Ярославле. Песни с текстами поэта исполняли Орбакайте, Пресняков, ВИА «Самоцветы» и другие знаменитые артисты. Помимо этого, он окончил Московский энергетический институт и был автором 13 изобретений.

Музыка Москва 2023
21 декабря 2023, 12:18
После взрыва газа в Татарстане возбудили уголовное дело
Пресс-служба МЧС
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Часть двухэтажного дома в поселке Осиново Зеленодольского района обрушилась после взрыва газа, жильцы пострадали. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

Взрыв газа произошел утром 21 декабря. Часть дома обрушилась. Пресс-служба сообщила, что есть пострадавшие. Уголовное дело возбудили по части второй статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи осмотрят место происшествия после того, как экстренные службы закончат свою работу.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на втором этаже дома по Центральной улице, 7. Появилось видео с места ЧП , к поиску людей под завалами привлекли кинологов. По уточненной информации МЧС Татарстана, из подъезда вышли три человека, им медицинская помощь не потребовалась. Еще одну женщину эвакуировали спасатели. Минздрав региона заявил, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Уголовное дело Казань Татарстан Газ Взрывы Следственный комитет России
21 декабря 2023, 12:00
Разрушенную взрывом газа квартиру под Казанью сняли на видео
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Кинологов с собаками подключили к обследованию пострадавшего от взрыва газа дома в поселке Осиново Зеленодольского района. Поиск пострадавших показало МЧС Татарстана.

«На месте происшествия по поиску возможных пострадавших под завалами работает кинологический расчет Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России», - сообщила пресс-служба.

Взрывная волна разрушила часть стены на втором этаже и сорвала батареи. Кирпичи рухнули у входа в подъезд. На кадры попала работа пожарной охраны и кинологов.

Взрыв газа без возгорания произошел утром 21 декабря на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Центральная, 7. В квартирах пострадавшего подъезда находились четыре человека. Одну женщину с травмами спасли пожарные, остальные эвакуировались самостоятельно - им медпомощь не потребовалась. Осиновская администрация открыла пункт временного размещения в местном доме культуры.

Казань Татарстан Газ Взрывы Видео

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