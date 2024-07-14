14 июля 2024, 13:58

Более 200 человек эвакуировали из-за мощного лесного пожара под Краснодаром

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

В Краснодарском загорелся лес, огонь перекинулся на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала более 200 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что в районе хутора Дюрсо пламя охватило три гектара леса. На место прибыли 40 спасателей на 11 спецмашинах.

Огонь распространился на площадь базы отдыха. Сотрудники вывели в безопасное место 180 взрослых и 40 детей.

На днях в Крыму неподалеку от Судака спасатели потушили лесной пожар на 15 гектарах. В ликвидации огня приняли участие около 200 специалистов , а также вертолеты МЧС, которые сбрасывали воду.

В Амурской области на борьбу с лесными пожарами направили весь личный состав Амурской авиабазы. Всего 650 человек, включая десантников и парашютистов.

Пожары Краснодар Лесные пожары
14 июля 2024, 09:40
Корова застряла в болоте в Троицком округе Москвы
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Корова повязла в болоте в деревне Исаково в московском районе Михайлово-Ярцевское. Об этом сообщил источник 360.ru.

Спасатели прибыли на место ЧП.

«Корова застряла в болоте, приступаем к эвакуации», - отметил собеседник 360.ru.

Ранее операцию по спасению коровы проводили в Севастополе - сотрудники МЧС шесть часов вытаскивали ее из колодца. Животное по кличке Ромашка провалилось в заброшенный колодец из бута в селе Гончарном.

Специалисты откачали воду, а затем подняли корову с помощью крана. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что операция по спасению животного прошла успешно. По его словам, Ромашка не пострадала и скоро «станет мамой».

Животные Москва
14 июля 2024, 08:38
Два человека застряли в рухнувшем лифте в жилом доме на севере Москвы
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Лифт с двумя пассажирами рухнул в жилом доме в московском районе Коптево. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в доме на Коптевской улице. На место выехали спасатели.

Ранее сотрудники МЧС вытащили ребенка из застрявшего лифта в горящей многоэтажке в московском районе Орехово-Борисово Северное. Пожар произошел в одной из квартир на 20-м этаже - пламя охватило кухню и частично коридор. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

Спасатели потушили пожар и эвакуировали девочку, заблокированную в лифте на 15-м этаже. По данным источника, ребенка передали врачам скорой помощи. Они подтвердили, что девочка не пострадала.

Коммунальные аварии Москва
14 июля 2024, 08:29
Три ребенка и более 30 взрослых утонули в водоемах России за сутки
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
На водоемах страны за прошедшие сутки погибли 36 человек. Среди скончавшихся — трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС России. Всего спасатели зафиксировали 45 происшествий.

Один из случаев произошел в Новосибирске на берегу реки Оби. В необорудованном для купания месте, где был установлен запрещающий знак, начали тонуть двое детей.

«Очевидцы бросились на помощь, но один из взрослых сам пошел ко дну. Дети спасены. Поиски мужчины продолжаются», - передали в министерстве.

В Тамбовской области дети без присмотра купались в реке Ворона, 13-летний мальчик утонул. В Петербурге в пруду одного из парков погиб мужчина: он прыгнул в воду и не вынырнул.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Накануне в МЧС сообщили о 22 утонувших в реках и прудах России. Резонансный случай произошел в Зеленограде: мальчик ушел под воду Школьного озера , но мать вызвала спецслужбы только на следующий день.

Ранее спасатели напоминали: запрещено заплывать за буйки , купаться вдали от берега, нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с большой высоты. Плавать можно только в специально оборудованных для этого местах.

На водоемах страны за прошедшие сутки погибли 36 человек. Среди скончавшихся - трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС России. Всего спасатели зафиксировали 45 происшествий.

Спасатели Дети МЧС РФ Россия Реки Водоемы
14 июля 2024, 02:31
СК возбудил дело о хулиганстве после разборок со стрельбой в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело о хулиганстве возбудил Следственный комитет по Санкт-Петербургу после стрельбы на Комендантском проспекте. По предварительной версии, причиной разборок могла стать конкуренция местных таксистов, сообщила пресс-служба городского главка СК России.

«Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», - сказано в сообщении.

В субботу неизвестные открыли стрельбу в Приморском районе Санкт-Петербурга недалеко от жилого комплекса «Чистое небо». Предположительно, стреляли из пневматического оружия. Причиной конфликта по предварительной версии, стала словесная перепалка из-за конкуренции в сфере такси.

По горячим следам стрелков задержали , ими оказались мигранты. В полицию доставили трех человек.

Санкт-Петербург Стрельба Мигранты СК РФ

Новости по теме