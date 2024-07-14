Более 200 человек эвакуировали из-за мощного лесного пожара под Краснодаром

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В ведомстве уточнили, что в районе хутора Дюрсо пламя охватило три гектара леса. На место прибыли 40 спасателей на 11 спецмашинах.

Огонь распространился на площадь базы отдыха. Сотрудники вывели в безопасное место 180 взрослых и 40 детей.

На днях в Крыму неподалеку от Судака спасатели потушили лесной пожар на 15 гектарах. В ликвидации огня приняли участие около 200 специалистов , а также вертолеты МЧС, которые сбрасывали воду.

В Амурской области на борьбу с лесными пожарами направили весь личный состав Амурской авиабазы. Всего 650 человек, включая десантников и парашютистов.