11 февраля 2024, 08:00

Более 20 жителей Дальнереченска отравились в общепите

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С 5 по 10 февраля в центральную больницу Дальнереченска обратились 22 местных жителя с признаками острого отравления. Предварительно, они съели некачественную еду в одном из заведений общепита. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Дальнереченская межрайонная прокуратура начала проверку. Ее материалы направили в орган предварительного расследования, который рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Всю информацию отправили для принятия решения в территориальное подразделение управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Межрайонная прокуратура проконтролирует установление обстоятельств случившегося.

Ранее 15 человек отравились в кафе в Дагестане. Семи из них, в том числе четверым детям, потребовалась госпитализация, при этом случаев тяжелого отравления нет. Восемь человек, среди которых пять детей, получают помощь на дому.

Еда Прокуратура РФ Больницы Приморье
11 февраля 2024, 07:43
Мэр Тольятти озвучил возможную причину пожара в гостиничном комплексе
Пресс-служба МЧС
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Пожар в гостинице в Тольятти мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в ресторане. Об этом заявил мэр города Николай Ренц в своем Telegram-канале.

«Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно - короткое замыкание», - указал градоначальник.

Он предположил, что возгорание возникло в ресторане «Небо». По его словам, здание гостиничного комплекса сильно пострадало. Спасатели смогли локализовать пожар ночью, в 1:40 по московскому времени.

Ренц добавил, что из-за ЧП пострадали два человека. Одного пострадавшего отвезли в больницу в стабильном состоянии, а второй от госпитализации отказался.

Мэр также проинформировал, что место пожара огородят, но набережную можно будет посетить. Власти города приняли решение не останавливать соревнования «Жигулевская миля, в дни проведения которых случилось ЧП в гостиничном комплексе.

По информации МЧС, площадь пожара составила 800 квадратных метров. В гостинице находились участники фестиваля фестиваля «Жигулевская миля», их эвакуировали.

Спасатели Пожары Больницы МЧС РФ Рестораны
11 февраля 2024, 07:31
Еще одна взрывчатка сработала при обыске в Элисте, пострадали трое — СМИ
РИА «Новости»
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В частном доме на Родниковой улице в Элисте сработало еще одно неустановленное взрывное устройство. Пострадали трое сотрудников Росгвардии, которые проводили обыск у мужчины, устроившего взрыв в центре медиации и образовательных услуг. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, всем троим пострадавшим потребовалась госпитализация. Официальной информации пока нет.

О взрыве в центре медиации «Альтернатива» стало известно вечером 10 февраля. Мужчина, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, пришел как клиент, поссорился с сотрудником, подорвал неустановленное взрывное устройство и погиб. Работник центра и его родственник получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Следственный комитет по Калмыкии опубликовал кадры с места взрыва: стены и потолок частично обрушились, много пыли, везде куски штукатурки.

Взрывы Росгвардия
11 февраля 2024, 00:59
Автохамка на красном внедорожнике перекрыла дорогу скорой в Екатеринбурге
Pixabay
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Автхамка на красном внедорожнике Сhery перекрыла проезд скорой помощи на шлагбауме у детской больницы. Фельдшеру пришлось на руках нести тяжело больного ребенка, так как машина не смогла проехать, сообщило издание E1.ru.

Женщина поставила автомобиль перед шлагбаумом и ушла в больницу. Скорая, которая привезла тяжело больного пациента, не смогла проехать. Автохамка проигнорировала просьбу убрать машину, пришлось вызвать группу реагирования, сообщил изданию очевидец произошедшего.

«Когда удалось найти эту даму, то она вместо того, чтобы осознать, что не права и могла погубить чужую жизнь, начала крыть всех трехэтажным матом и говорить, что всех казнит и покарает», - рассказал очевидец.

Ранее на севере Москвы сотрудники ДПС задержали пьяного водителя. Он предъявил автоинспекторам фальшивые права и иностранный паспорт.

Дети Больницы Дороги Екатеринбург Машины
11 февраля 2024, 00:06
Взорвавший психологический центр в Элисте состоял на учете в ПНД
РИА «Новости»
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Мужчина, который подорвал неустановленное взрывное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, умер во время взрыва. Об этом сообщил Следственный комитет по Калмыкии в Telegram-канале.

По данным следователей, он состоял на учете в психо-неврологическом диспансере. Проник в центр как клиент.

«В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб», - рассказали в ведомстве.

Сотрудник центра и его родственник тяжело ранены, их госпитализировали. По факту случившегося завели уголовное дело.

Ранее стало известно о взрыве в Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива» в Элисте. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело Взрывы Мужчины

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