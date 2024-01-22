Более 20 юношей задержали за пьянство и ругань на концерте Baby Melo в Петербурге

Нарушения общественного порядка зафиксировали 20 января у дома № 44 по Кондратьевскому проспекту. По этому адресу расположен «Гигант Холл», где в тот день проходил концерт рэперов Baby Melo и Badri.

«Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции от дома 44 для разбирательства в территориальный отдел полиции были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15–18 лет», - сообщили в пресс-службе петербургского ГУ МВД.

На юношей составили административные протоколы по статьям КоАП о распитии алкоголя в запрещенных местах, появлении в общественном месте в состоянии опьянения, мелком хулиганстве и нахождении несовершеннолетних в состоянии опьянения. После этого всех задержанных передали их официальным представителям. За одним из молодых людей никто не приехал, так что его направили в местный Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.