Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без света, воды и тепла

В ведомстве указали, что 9 ноября около 11:25 по местному времени из-за аварии отключилось электричество в многоквартирных домах на улицах Крыгина, Леонова, Сипягина, Саратовской, а также в Перекопском переулке. Кроме того, из-за работ на магистральной теплотрассе 126 многоквартирных домов и еще 120 построек остались без теплоснабжения и горячей воды. Это произошло около 11:50 по владивостокскому времени.

После аварийного отключения света, тепла и воды прокуратура Фрунзенского района Владивостока начала проверку. Надзорное ведомство выяснит, соблюдались ли требования закона при содержании и обслуживании электрических и тепловых сетей, а также нормативные сроки ликвидации последствий аварии. Отдельное внимание в прокуратуре пообещали уделить перерасчету платы за неоказанные коммунальные услуги.

Ранее часть жителей Южно-Сахалинска осталась без света из-за аварийного отключения. Электроснабжения лишились люди в домах по улицам Ленина и Пограничная.