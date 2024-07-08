08 июля 2024, 20:01

Более 20 детей отравились в летнем лагере в Удмуртии

РИА «Новости»
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Специалисты Роспотребнадзора начали расследование после отравления детей в оздоровительном лагере «Алые Зори» в Глазове. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства в Удмуртии.

На симптомы острой кишечной инфекции пожаловались 24 ребенка. Специалисты сразу же выехали в лагерь.

«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организован отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с окружающей среды», - уточнили в федеральной службе.

По факту отравления детей возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В региональном Следкоме сообщили , что минимум четыре ребенка попали в больницу.

Ранее массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере «Белка» в Пензе. Прокуратура провела проверку и выяснила, что в лагере нарушались санитарно-эпидемиологические нормы.

Уголовное дело Дети Больницы Роспотребнадзор Удмуртия Продукты
08 июля 2024, 19:36
Фигурантов дела о нападении на сотрудницу «Матч ТВ» отправили в СИЗО на 2 месяца
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Обвиняемых в нападении на сотрудницу «Матч ТВ» заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В СИЗО два фигуранта уголовного дела по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц» проведут два месяца - пробудут под стражей до 6 сентября 2024 года. Постановление вынес Останкинский районный суд столицы.

Трое мужчин изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ» , когда она вышла из телецентра «Останкино» после ночной смены. Задержанными оказались граждане Узбекистана, приехавшие в Москву на заработки.

Ранее стало известно о другом подобно случае: двое мигрантов изнасиловали незнакомую женщину рядом с жилым домом на северо-западе Москвы. Подозреваемых задержали.

Заключенные Уголовное дело СИЗО Изнасилования Москва
08 июля 2024, 19:00
Спасатели потушили лесной пожар в бухте Инал
Пресс-служба МЧС
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Огнеборцы ликвидировали масштабный лесной пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Для тушения пожара спасатели использовали 12 единиц техники и вертолет Ка-32, который сбросил более 150 кубических метров воды. Площадь возгорания составила порядка 1,2 гектара.

Пожар зафиксировали в Джубгском и Лермонтовском участковых лесничествах.

По информации Telegram-канала Mash , огонь мог разгореться из-за туристов. По мнению авторов, путешественники выпустили три сигнальные ракеты , две из которых упали в море, а третья подожгла сухую траву. Из-за пожара из находящихся рядом баз отдыха эвакуировали людей.

Вертолеты Спасатели Пожары Лесные пожары Краснодарский край
08 июля 2024, 18:20
Пытавшегося изнасиловать школьницу иностранца задержали в Балашихе
Медиасток.рф
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Гражданина Узбекистана, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю девочку на речке Пехорка в Балашихе, задержали на месте преступления. С ним работают следователи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

«По данным следствия, 30 июня 2024 года подозреваемый, находясь на речке Пехорка, против воли несовершеннолетней применил к ней физическое воздействие, удерживая руками на удаленности от береговой зоны, схватил за интимные части тела», - сообщили в ведомстве.

Его задержали очевидцы и передали полиции. Следственный комитет решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее в Балашихе задержали другого уроженца Узбекистана, который притворился женщиной, чтобы выпросить у школьницы из Республики Алтай интимные фотографии.

Мигранты Балашиха
08 июля 2024, 17:07
Москвич нашел гранату возле храма
РИА «Новости»
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Житель Москвы заметил в парковой зоне возле строящегося храма подозрительный предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник 360.ru.

Снаряд нашли на Мичуринском проспекте возле Неопалимовской церкви.

«Предположительно, страйкбольная граната, ждем полицию», - указал источник.

Ранее подозрительный предмет нашли рабочие во время раскопок во дворе Московского финансово-юридического университета. Людей из здания эвакуировали, на место ЧП прибыли саперы и полиция.

Еще один похожий на гранату предмет обнаружили в московской школе. Источник 360.ru подтвердил, что боеприпас похож на снаряд времен Великой Отечественной войны. Эвакуацию проводить не пришлось, так как здание находилось на ремонте.

Оружие Москва

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