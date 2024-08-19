Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим из Риги в Калининград

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По его данным, в автобусе ехали 47 человек, пострадали 26, в том числе несовершеннолетние. Среди них - граждане России, Латвии и один литовец. Власти Калининградской области выразили готовность оказать любую помощь.

По предварительной версии, водитель автобуса, гражданин Латвии, не справился с управлением и врезался в островок безопасности.

Ранее в Калининграде водитель иномарки наехал на школьницу , переходившую дорогу на зеленый свет и по «зебре». Девочка получила травмы.