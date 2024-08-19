19 августа 2024, 14:09

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим из Риги в Калининград

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Автобус, ехавший из Риги в Калининград, перевернулся в Шакяйском районе Литвы недалеко от российской границы. Об этом сообщило издание «Sputnik Литва».

По его данным, в автобусе ехали 47 человек, пострадали 26, в том числе несовершеннолетние. Среди них - граждане России, Латвии и один литовец. Власти Калининградской области выразили готовность оказать любую помощь.

По предварительной версии, водитель автобуса, гражданин Латвии, не справился с управлением и врезался в островок безопасности.

Ранее в Калининграде водитель иномарки наехал на школьницу , переходившую дорогу на зеленый свет и по «зебре». Девочка получила травмы.

ДТП Литва Автобусы Калининград
19 августа 2024, 00:06
Трое детей и мужчина пострадали во время химического опыта в лагере под Тулой
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В Тульской области 23-летний мужчина и трое детей пострадали во время проведения химического эксперимента в детском лагере в деревне Колодезное. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«В результате происшествия пострадали трое детей и 23-летний мужчина, проводивший эксперимент», - рассказал собеседник телеканала.

По его словам, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет получили осколочные ранения и ожоги. У мужчины, проводившего опыт, ампутировало палец.

Пострадавших госпитализировали.

Происшествием заинтересовались следователи, который уже устанавливают обстоятельства травмирования детей в лагере, сообщила пресс-служба регионального СК СКР.

Областная прокуратура уточнила, что взрослый и дети пострадали во время опыта 18 августа. Организована процессуальная проверка соблюдения здоровых и безопасных условий пребывания детей в этом лагере.

Дети Больницы Детские лагеря Следственный комитет России
18 августа 2024, 17:20
Выходцы с Кавказа устроили драку с петербургскими полицейскими и попали на видео
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Уроженцы Дагестана устроили разборки с полицейскими в Санкт-Петербурге. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника канала, выходцы с Кавказа ездили по городу на Mercedes с дагестанскими номерами и размахивали пистолетом. После этого у них произошел конфликт с сотрудниками ДПС.

Выйдя из салона авто, агрессивные мужчины толкали полицейских и хватали их за руки. В результате всех четырех дебоширов удалось задержать и погрузить в полицейские машины.

У одного из задержанных забрали пневматический пистолет, другого хотят привлечь за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии - он отказался проходить медосвидетельствование.

Ранее внедорожник Mercedes-Benz врезался в толпу людей , стоявших около развлекательного центра «Планета» в Калининграде. Водитель иномарки был пьян.

Драки Санкт-Петербург Дагестан Видео
18 августа 2024, 14:23
Частный легкомоторный самолет упал в Ставропольском крае
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Частный легкомоторный самолет разбился в Изобильненском районе Ставропольского. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Ведомство организовало проверку по соблюдению закона о транспортной безопасности.

По данным Telegram-канала «112» , на борту был только пилот, он погиб.

Авторы уточнили, что Zlin Z-42 потерпел крушение во время тренировочного полета на расстоянии 1,5 километра от аэродрома Рыздвяный.

«На земле жертв и разрушений нет, возгорания также не произошло. Причины авиакатастрофы устанавливаются», - говорится в сообщении.

Южная транспортная прокуратура по итогам проверки пообещала принять меры реагирования.

Ранее в Иркутской области потерпел крушение военный самолет ТУ-22М3 , один из пилотов погиб. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

Авиакатастрофы Самолеты
18 августа 2024, 08:17
Три человека погибли в массовом ДТП с мусоровозом на Кубани
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Массовая авария с участием мусоровоза произошла в Туапсинском районе Кубани, три человека погибли. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный главк МВД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на автодороге Джубга - Сочи - граница с республикой Абхазия в субботу, в 23:15.

Водитель автомобиля Land Rover выехал на встречную полосу при объезде остановившихся машин, где столкнулся с мусоровозом КАМАЗ. От удара его выбросило на встречную полосу движения, где мусоровоз столкнулся с пешеходами на дороге и пятью машинами.

«На месте ДТП скончались три человека, еще троих доставили в больницу», - заявили в пресс-службе.

Днем ранее иномарка Chery Tiggo сбила ребенка и протащила его за собой по двору в Санкит-Петербурге. Медики диагностировали у пострадавшего перелом конечностей, ребер и таза. Его состояние расценили как тяжелое.

Краснодар МВД РФ ДТП

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