Более 20 человек пострадали в аварии с автобусом в Свердловской области

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Авария случилась на 291-м километре Московского тракта. По предварительным данным, это произошло в 18:30.

Одного ребенка с травмой головы доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 в Екатеринбурге. Остальных детей бригада территориального центра медицины катастроф осмотрела на месте, серьезных травм у них не выявили.

Взрослым также оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Ранее стало известно, что сегодня утром в Нижегородской области на трассе М-7 возле поселка Шелокша столкнулись грузовик и маршрутка - по последним данным, погибли три человека, пострадали еще 17. Среди получивших травмы есть ребенок.