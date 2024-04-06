Более 2,5 тысячи жилых домов подтопило в Оренбургской области

Уровень воды в реке Урал в Орске превысил критический и достиг 9,27 метра к утру 6 апреля, сообщил мэр Василий Козупица. Его процитировало РИА «Новости».

«Опасный уровень реки Урал был семь метров, а сегодня на утро он растет и составил 9,27 метра. Дамба получила уровень воды, который выше критического», - заявил глава Орска журналистам.

По его словам, ситуация «стремительно развивается в худшую сторону». Вода выходит на поверхность.

Прорыв дамбы, защищавшей Орск от реки, произошел накануне. Дамба получила повреждения в двух местах. Известно о 2556 подтопленных домах в Оренбургской области. Приусадебных участков подтопило 6886. Эвакуировать пришлось более четырех тысяч человек, в пунктах временного размещения находятся свыше 400.

По данным на 01:00, никто не пострадал. Если найдутся те, чьему здоровью в результате ЧП оказался причинен вред, им выплатят материальную помощь. Кроме того, ее получат жители, которые частично или полностью утратили имущество первой необходимости.