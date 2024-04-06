06 апреля 2024, 08:02

Более 2,5 тысячи жилых домов подтопило в Оренбургской области

Пресс-служба МЧС
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В Оренбургской области подтопленными оказались 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

Эвакуировали 4208 человек, из них в пунктах временного размещения находятся 427.

По данным мэра Орска Василия Козупицы, защитная дамба получила повреждения в двух местах. Людей эвакуируют из микрорайона Старый город.

К счастью, предварительно, никто не пострадал.

В ряде районов Орска приостановили электроснабжение. С последствиями ЧП борются более 500 спасателей, используя 125 спецмашин и 75 плавсредств. В Орске действует режим чрезвычайной ситуации.

Те, кого затронул паводок, имеют право на материальную помощь. Каждый, кто в результате ЧП частично утратил имущество первой необходимости, получит 25 тысяч рублей , а те, кто утратил имущество полностью, - 50 тысяч рублей. Если найдутся те, чьему здоровью оказался причинен вред средней или высокой степени тяжести, им выплатят до 400 тысяч рублей. В случае причинения легкого вреда здоровью сумма составит 200 тысяч.

Разрушенная дамба попала на видео.

Спасатели Паводки
06 апреля 2024, 08:48
Уровень воды в реке Урал в Орске превысил критический
Пресс-служба МЧС
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Уровень воды в реке Урал в Орске превысил критический и достиг 9,27 метра к утру 6 апреля, сообщил мэр Василий Козупица. Его процитировало РИА «Новости».

«Опасный уровень реки Урал был семь метров, а сегодня на утро он растет и составил 9,27 метра. Дамба получила уровень воды, который выше критического», - заявил глава Орска журналистам.

По его словам, ситуация «стремительно развивается в худшую сторону». Вода выходит на поверхность.

Прорыв дамбы, защищавшей Орск от реки, произошел накануне. Дамба получила повреждения в двух местах. Известно о 2556 подтопленных домах в Оренбургской области. Приусадебных участков подтопило 6886. Эвакуировать пришлось более четырех тысяч человек, в пунктах временного размещения находятся свыше 400.

По данным на 01:00, никто не пострадал. Если найдутся те, чьему здоровью в результате ЧП оказался причинен вред, им выплатят материальную помощь. Кроме того, ее получат жители, которые частично или полностью утратили имущество первой необходимости.

Реки
06 апреля 2024, 05:40
Около 600 домов подтопило в Орске после прорыва дамбы
Freepik
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Примерно 600 домов на девяти улицах подтопило в Орске после прорыва Дамбы. Об этом рассказали в Telegram-канале МЧС России.

«Вода продолжает прибывать в так называемую старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор. На данный момент подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах», - уточнили в ведомстве.

В посте отметили, что эвакуацию жителей не прекращают, сотрудники спасательных служб продолжают выводить людей с помощью плавательного транспорта. В 12 пунктах временного размещения поселили 230 человек, 73 из них - дети.

На месте ЧП работают более 530 специалистов, 125 единиц специальной техники и 75 плавсредств.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области заявили о начале формирования списка пострадавших из-за подтопления в Орске. Жители, которые получили средний или тяжкий вред здоровью в результате случившегося, получат материальную помощь до 400 тысяч рублей.

Паводки Россия Реки
06 апреля 2024, 05:06
В Орске начали формировать список пострадавших из-за прорыва дамбы
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Списки пострадавших из-за подтопления начали формировать в Орске. В случае среднего или тяжкого вреда здоровью жителям выплатят до 400 тысяч рублей. Об этом заявили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

«Согласно указу о введении на территории Оренбургской области режима ЧС регионального характера, пострадавшие от паводка имеют право на получение материальной помощи», - сказано в материале.

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека выплатят каждому, кто пострадал из-за прорыва дамбы. За частично утраченное имущество первой необходимости перечислят помощь в 25 тысяч рублей, 50 тысяч дадут тем, кто полностью утратил имущество первой необходимости.

В случае получения тяжкого или среднего вреда здоровью в связи с подтоплением пострадавшему выплатят 400 тысяч, легкого - 200 тысяч.

Ранее власти Орска призвали всех жителей Старого города эвакуироваться, потому что в ближайшее время весь регион затопит. Как рассказал очевидец, разрушенная дамба обвалилась еще сильнее. Он прислал «360» видео с места событий. На кадрах видно, что вода заполнила берег и дошла до стволов деревьев.

Паводки Эвакуации Реки
06 апреля 2024, 04:26
Власти Орска призвали жителей Старого города эвакуироваться
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Весь жилой сектор Старого города будет затоплен в ближайшее время. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города Орска.

«Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», - сказано в публикации.

Ниже разместили пост с информацией об автобусах. Транспортные средства ожидают жителей на пересечении улиц Карла Маркса и Первого Мая.

Как отметили в правительстве Оренбургской области, никто не пострадал при прорыве Дамбы в регионе. В пункты временного размещения из зоны подтопления эвакуировали примерно 100 человек, 40 из них - дети. Остальные люди уехали к родным.

По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, из-за повышения воды в реке Урал оказались подтопленными 300 домовладений и 750 дачных участков. Он назвал ситуацию критической и призвал жителей скорее покинуть дома.

Урал Автобусы Эвакуации Реки

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