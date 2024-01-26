26 января 2024, 17:27

Более 180 пьяных водителей привлекли к ответственности в Москве за неделю

РИА «Новости»
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Сотрудники Госавтоинспекции с начала недели привлекли к ответственности 187 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным ГИБДД, у 59 человек установили состояние опьянения, а 115 водителей отказались от прохождения процедуры освидетельствования.

«13 повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишёнными права управления, теперь им грозит уголовная ответственность», - добавили в Госавтоинспекции.

В ведомстве предупредили о последствиях нетрезвого вождения, так как такие случаи приводят к трагедиям на дорогах.

Ранее в ГИБДД рассказали, что в 2023 году более 300 человек погибли в ДТП в Москве. Всего ведомство зафиксировало свыше восьми тысяч дорожных аварий.

ГИБДД Дороги Водители Москва
26 января 2024, 18:25
Москвичка едва не утонула в реке, спасая собаку
Freepik
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На запале Москвы 78-летняя местная жительница едва не утонула в реке Сетунь, спасая свою собаку. Сотрудники полиции помогли пенсионерке выбраться на берег, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что пожилая женщина вместе с подругой выгуливала питомца в парке. Внезапно животное скатилось в реку. Хозяйка сразу же бросилась ему на помощь. В итоге пса она вытащила, а сама выбраться уже не смогла.

На протяжении получаса женщины надеялись на помощь прохожих и собственные силы, но осознали, что без профессионалов у них ничего не получится. Тогда приятельница позвонила в полицию.

Через несколько минут двое сотрудников приехали в парк и увидели пенсионерку, которая пыталась выбраться из воды. Один из правоохранителей, держался за растущее у крутого берега дерево и страховал коллегу, который смог дотянуться до тонувшей женщины. Вскоре ее вытащили из воды и пригласили погреться в служебный автомобиль до приезда медиков.

Ранее в Ростове-на-Дону боец поп-ММА Магомед Зайналов выпал с балкона на 10-м этаже , спасая кота. Спортсмен выжил, но получил серьезные травмы ног и таза.

Спасатели Пенсионеры Животные Москва
26 января 2024, 16:01
МЧС объяснило взрыв под Выборгом плановыми работами по добыче гранитной крошки
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Взрыв в Выборге произошел в рамках плановых по добыче гранитной крошки в одном из карьеров. Об этом RT сообщила пресс-служба МЧС по Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что спасатели и пожарные не привлекались.

«По уточненной информации, происходит выработка в одном из карьеров в Ленинградской области», - указали в пресс-службе.

В Сети стали распространяться сообщения и видеозапись, на которой мужчина комментирует столб дыма в лесу неподалеку от Выборга. По словам очевидцев, прозвучал сильный грохот.

«Прямо жестко, земля задрожала», - прокомментировал кадры мужчина, заснявший столб дыма с моста, проинформировал RT.

Ленинградская область МЧС РФ
26 января 2024, 14:29
«Оппоненты были знакомы». Чемпион России по боксу Стоцкий знал напавшего на него стрелка
РИА «Новости»
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Чемпион России по боксу Андрей Стоцкий получил огнестрельные ранения во время ночной пробежки в Челябинске. В пресс-службе УМВД по Челябинской области рассказали «360», что спортсмен был знаком со своим обидчиком.

«Был конфликт, произошедший в Ленинском районе города между двумя мужчинами», - рассказали в полиции.

Как отметили в пресс-службе, один человек пострадал, он обратился в больницу. Сейчас сотрудники УМВД России по Челябинску устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Предварительно известно, что причина носит бытовой характер. Ранее оппоненты были знакомы. Личность второго участника инцидента установлена. Его розыском занимаются челябинские оперативники», - уточнили в МВД.

Ранее стало известно, что Стоцкий совершал пробежку в районе стадиона «Восход», когда возле него остановилась машина, из который вышли несколько человек. Словесная перепалка переросла в драку, затем мужчина достал травматическое оружие и выстрелил в спортсмена около 20 раз.

Спортсмены МВД РФ Бокс Россия Челябинск Мужчины Полиция
26 января 2024, 12:58
Грузовики столкнулись на трассе в Балашихе. Произошел разлив топлива
Телеканал «360»
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Три грузовых автомобиля столкнулись на дороге в Балашихе. У одного из автомобилей произошел разлив топлива, сообщили в дежурной части ГУ МВД Московской области.

«Дорожные службы выехали на место для устранения разлива. После этого можно будет освободить проезжую часть», - добавили правоохранители.

В распоряжении «360» также появились кадры с места аварии. На них видно столкнувшиеся фуры. Один из грузовиков развернуло. Также на видео попал разлив топлива. На месте случившегося работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.

По данным РИАМО , авария произошла на развязке шоссе Энтузиастов. В результате никто не пострадал. Движение на трассе восстановят в ближайшее время.

Ранее ДТП с участием 11 машин произошло под Сергиевым Посадом. В Службе-112 сообщили, что в аварии никто не пострадал. По данным очевидцев, дорогу в сторону Москвы полностью перекрыли, на месте работали специализированные службы.

Грузовики ДТП Топливо Дороги Машины Балашиха

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