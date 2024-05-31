Более 180 человек эвакуировали из метро Москвы после ЧП

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На станцию метро «Воробьевы горы», в районе которой остановился поезд, прибыл начальник Главного управления МЧС по городу Москве Юрий Жуковский.

«Обстановка спокойная», - сообщил источник.

Эту информацию подтверждают кадры, которые появились в распоряжении 360.ru.

До этого сообщалось, что у станции метро разворачивают пожарные рукава , а врачи готовят носилки. На площади перед вестибюлем - огромное количество спецслужб.

Остановка поезда на Сокольнической линии метро произошла вечером 31 мая. Очевидцы рассказали о задымлении в вагоне.