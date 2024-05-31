Более 180 человек эвакуировали из метро Москвы после ЧП
Из столичной подземки после остановки поезда эвакуировали 171 взрослого и 12 детей. Об этом сообщил источник 360.ru.
На станцию метро «Воробьевы горы», в районе которой остановился поезд, прибыл начальник Главного управления МЧС по городу Москве Юрий Жуковский.
«Обстановка спокойная», - сообщил источник.
Эту информацию подтверждают кадры, которые появились в распоряжении 360.ru.
До этого сообщалось, что у станции метро разворачивают пожарные рукава , а врачи готовят носилки. На площади перед вестибюлем - огромное количество спецслужб.
Остановка поезда на Сокольнической линии метро произошла вечером 31 мая. Очевидцы рассказали о задымлении в вагоне.