Более 170 пассажиров ждут вылета из Улан-Удэ в Москву после прерванного рейса

По предварительным данным, около 10:00 по местному времени в международном аэропорту Байкал командир воздушного судна при разбеге самолета по взлетно-посадочной полосе принял решение вернуться к месту стоянки, заподозрив наличие технической неисправности.

«Сейчас борт отстранен от эксплуатации», - подчеркнули в ведомстве.

Более 170 пассажиров пока разместили в здании аэровокзала. В пункт назначения людей отправят на резервном воздушном судне.

Сотрудники Новосибирской транспортной прокуратурой теперь проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а также контролируют соблюдение перевозчиком прав пассажиров, пока они ждут новый вылет.

Гендиректор международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев сообщил РИА «Новости» , что запасной борт прибудет в 11:30 по московскому времени (16:30 по местному времени).

Судя по данным онлайн-табло аэропорта, вылет, который изначально был запланирован на 09:40 по местному времени, перенесли на 17:00 (12:00 по московскому времени). Сейчас идет регистрация пассажиров, уточнило агентство.