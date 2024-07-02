Более 15 тысяч человек в Псковской области остались без электричества

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По его словам, в регионе 879 населенных остались без энергоснабжения. В области прошли сильные ливни, грозы и град. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду.

«По состоянию на 20:00 (по московскому времени - прим. ред.) без света 879 населенных пунктов численностью населения более 15 тысяч человек», - написал губернатор.

Наибольшее количество отключений электроэнергии зафиксировали в Псковском и Себежском районах, а также Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком и Порховском муниципальных округах.

Ведерников добавил, что Псковский филиал «Россети Северо-Запад» ввел особый режим работы, направив на восстановление электроснабжения 68 бригад численностью 175 человек. Вместе с ними работают и коммунальщики, которые приводят в порядок улицы и дворы, убирают упавшие деревья и поломанные ветви.

В Санкт-Петербурге во время урагана погибла мать троих детей , на голову которой упало дерево.