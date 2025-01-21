Более 15 минут провисели вниз головой посетители аттракциона в «Острове мечты» в Москве
В парке развлечений «Остров мечты» в Москве сломался один из аттракционов. Об очевидцы сообщили авторам Telegram-канала «Москвач».
«Люди больше 15 минут провисели вниз головой», - рассказали посетители парка.
В июне прошлого года в парке уже случалось подобное ЧП. Дети застряли на аттракционе над землей и провели там более 40 минут, пока не приехали спасатели.
Неполадки с аттракционом «На крыльях ветра» произошли из-за скачка напряжения , сообщили в пресс-службе парка. Потребовалась перезагрузка системы, что заняло какое-то время. Согласно технике безопасности, прижимы аттракциона не открываются автоматически, поэтому гостей эвакуировали механики.