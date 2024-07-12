Более 15 детей истязали и удерживали в съемной квартире в Уфе

Неизвестные вылили красную краску на турникет и ограду входа в посольство Чехии в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Посольство находится в центре столицы, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Последствия вандализма устраняют рабочие.

На опубликованных кадрах видно, что краска попала на баннеры с фотографиями достопримечательностей Чехии под флагами России и Евросоюза.

Ранее скрывший лицо вандал надругался над государственными символами в Петербурге. Он вылил краску на три национальных флага и два Знамени Победы на проспекте Королева. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

По данным источника, мужчина в темное время суток из шприца выплеснул краску на флаг, установленный на крыльце здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: о надругательстве над государственным флагом РФ и о реабилитации нацизма.