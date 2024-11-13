13 ноября 2024, 13:46

Более 15 человек спасли при пожаре в общежитии ветеринарной академии в Москве

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В здании общежития в районе Выхино-Жулебино в Москве вспыхнул пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

Огонь вспыхнул на первом этаже здания на Ташкентской улице. Пожарные смогли его локализовать, но возгорание распространилось по второму этажу. Из здания эвакуировали более 15 человек. Спасатели продолжают поиск и эвакуацию людей.

По данным Telegram-канала «Подслушано Люберцы» , пожар начался в общежитии ветеринарной академии. Огонь заблокировал выход, поэтому пожарным приходится эвакуировать людей через окна.

В пресс-службе МЧС Москвы подтвердили информацию о возгорании в здании общежития.

«При помощи спасустройств из здания эвакуированы 15 человек», - уточнили в ведомстве.

Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.

Спасатели Пожары Москва
13 ноября 2024, 14:42
«Искал новую семью». Две девочки украли кота из зоомагазина в Москве
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В Москве из зоомагазина украли кота. Двое подростков открыли вольер с животным и забрали его. Администратор торговой точки рассказала 360.ru подробности происшествия.

«Кот находился в магазине на передержке, ища новую семью себе. Это кот из приюта, которого пристраивали в добрые руки. Зашли девочки, украли кота», - сказала она.

Чтобы забрать животное, девушки зашли в складское помещение. Именно оттуда открывается вольер, пояснила администратор.

«Может, это неплохие девочки. Может, они посчитали, что ему плохо в магазине сидеть в вольере, поэтому я говорю только по факту. <…> Смогли такие ушлые девчонки», - подчеркнула женщина.

Она отметила, что в первую очередь сотрудники зоомагазина вызвали правоохранителей. По факту кражи кота составили протокол. Полицейские уже возбудили уголовное дело, уточнила администратор. После этого информацию о краже кота распространили в соцсетях, чтобы неравнодушные люди помогли найти питомца.

«Если вы узнаете их на видео или это были вы, пожалуйста, напишите куратору <…> она места себе не находит и плачет! Котика ранее бросили нерадивые хозяева, и он искал новый дом в зоомагазине. Жил там временно», - написали в одном из пабликов.

Администратор магазина выразила на то, что ситуация решится и кота смогут найти.

Коты Животные Магазины Кражи Москва
13 ноября 2024, 10:58
Автомобиль взорвался на ходу в Севастополе. Водителю оторвало обе ноги
РИА «Новости»
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Взрыв прогремел утром 13 ноября на улице Тарасе Шевченко в Севастополе. По данным Mash, в одном из автомобилей прямо на ходу сработало СВУ, водитель получил тяжелейшие травмы и умер.

Взрыв прогремел утром 13 ноября на улице Тарасе Шевченко в Севастополе. По данным Mash , в одном из автомобилей прямо на ходу сработало СВУ, водитель получил тяжелейшие травмы и умер.

Очевидцы случившегося бросились на помощь к человеку за рулем взорванного авто. Им удалось самостоятельно вытащить его из салона. На место вызвали медиков. Но спасти пострадавшего не удалось.

Источник канала уточнил, что мужчине оторвало обе ноги. Личность погибшего устанавливается.

Те, кто находился рядом с машиной после взрыва, заявили, что видели дыру под днищем транспортного средства - как раз со стороны водительского кресла. По словам собеседника Mash, подобные повреждения характеры при установлении в машине СВУ.

Взрывы Севастополь
13 ноября 2024, 07:22
Десять человек ушли в самоволку из воинской части в Новосибирской области
РИА «Новости»
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С территории части, расположенной в рабочем поселке Коченево, пропали 10 человек. Об этом сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов в своем Telegram-канале.

«С территории части, расположенной в рабочем поселке Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек», - написал он.

По его словам, ранее беглецы уже уходили в самоволку. Населенный пункт они покинули за полчаса, выехав с территории рабочего поселка на такси. Четыре человека уже задержали за пределами Коченевского района. Преступления на территории района не совершали, уточнил Антипов. Шестерых беглецов еще ищут.

В октябре шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области. Они собрали самодельные лопаты и рыли ими подкоп. Силовики нашли и задержали всех шестерых сбежавших из исправительной колонии. Один из беглецов сообщил, что двое из них отправились в Подмосковье. Еще четверо планировали вернуться в Узбекистан.

Такси Армия
13 ноября 2024, 05:13
Мужчина в капюшоне напал на 15-летнюю девочку в метро Петербурга
РИА «Новости»
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Незнакомый мужчина ударил кулаком по голове 15-летнюю девушку на платформе станции метро «Кировский завод» в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел около 17:00 во вторник, 12 ноября, сообщила «Фонтанка».

Школьница вместе с одноклассниками ехала в театр. Неожиданно позади нее появился бородатый мужчина в капюшоне, он стукнул девочку кулаком по голове и убежал. Девушка почувствовала сильную боль и рассказала обо всем матери. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Мать пострадавшей рассказала изданию, что девочка не вступала в конфликт с агрессором. Женщина отметила, что ее дочь - скромная и застенчивая и никогда не нарывается на неприятности.

Ранее шесть больших собак искусали двоих мальчиков на улице в Сочи. Мать одного из пострадавших рассказала, что в больнице заканчивается вакцина, и пострадавшие могут не получить полный курс лечения.

Санкт-Петербург Мужчины Метро Полиция

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