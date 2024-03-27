Более 140 заявлений поступило в СК о пропаже людей при теракте в Crocus City Hall

«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет», - говорится в сообщении.

В Следственном комитете пояснили, что для установления личностей остальных погибших специалисты проводят молекулярно-генетические экспертизы.

После совершения теракта в Красногорске преступники попытались скрыться, однако силовики задержали их в Брянской области. Правоохранители органы возбудили уголовное дело, в рамках которого подозреваемых отправили в СИЗО. Сейчас они содержатся в «Лефортово».