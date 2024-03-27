27 марта 2024, 17:38

Более 140 заявлений поступило в СК о пропаже людей при теракте в Crocus City Hall

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Следственный комитет России получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных и близких в результате теракта в Crocus City Hall, который произошел 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет», - говорится в сообщении.

В Следственном комитете пояснили, что для установления личностей остальных погибших специалисты проводят молекулярно-генетические экспертизы.

После совершения теракта в Красногорске преступники попытались скрыться, однако силовики задержали их в Брянской области. Правоохранители органы возбудили уголовное дело, в рамках которого подозреваемых отправили в СИЗО. Сейчас они содержатся в «Лефортово».

Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 18:18
Изуродовавшего модель из Сочи пластического хирурга освободили от наказания
РИА «Новости»
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Пластический хирург Андрей Комаров, сделавший операцию, в результате которой модель из Сочи Юлия Тарасевич лишилась возможности улыбаться и закрывать глаза, избежал наказания из-за истечения сроков давности. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В конце 2020 года пострадавшая обратилась за помощью к пластическому хирургу для удаления комков Биша. Последствия операции оказались катастрофическими. Теперь девушка не может закрывать глаза и улыбаться. Чтобы лечь спать, ей приходиться заклеивать глаза. Она постоянно испытывает боль. В соцсетях девушка пишет, что не может улыбаться из-за удаленных хирургом мышц лица.

Пластического хирурга признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Ему вынесли приговор - три года лишения свободы, от которого впоследствии освободили из-за истечения срока давности. Комаров продолжает хирургическую практику. Вину он отрицает.

В попытке добиться справедливости Тарасевич требовала от клиники компенсацию в размере 35 миллионов рублей, но в итоге получила только пять миллионов.

Модели Пластические операции
27 марта 2024, 18:16
Уголовное дело возбудили после крупного ДТП с автобусом в Курске
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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после ДТП участием пассажирского автобуса в Курске. Об этом этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Авария произошла 27 марта на улице Дзержинского города. В результате происшествия травмы получили несколько человек.

Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что пострадали 10 человек , шестерых из них госпитализировали. Остальным медики помогли на месте ДТП. Он подчеркнул, что в Курске нужно менять старые автобусы на новые.

Известно, что пассажирский автобус протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в другой автобус. От удара УАЗ и Lada Largus загорелись.

ДТП
27 марта 2024, 17:59
Следователи изучат вопрос обеспечения противопожарной безопасности в «Крокусе»
Пресс-служба МЧС
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Следственная группа в рамках уголовного дела о теракте в концертном зале Crocus City Hall изучает вопрос обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«В рамках расследования уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании», - заявили в ведомстве.

В СК добавили, что криминалисты и следователи продолжают осмотр места происшествия.

«Идет исследование подвергшейся термическому воздействию и разрушению обширной площади, изымаются значение для расследования вещественные доказательства», - добавили в пресс-службе.

Ранее в Следкоме сообщили, что ведомство получило 143 заявления о пропавших родных и близких. В настоящее время удалось опознать тела 84 погибших , в том числе пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет.

Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 16:34
«Шок плюс адреналин». Пострадавший при теракте рассказал, как выбрался из Crocus City Hall
«ВКонтакте»
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Сергей Мошура — один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Его уже выписали из больницы. Мужчина рассказал «360» все подробности трагедии.

Он должен был посетить концерт группы «Пикник» вместе со своим братом, но тот опаздывал. В момент теракта он ехал в метро. Когда Сергей понял, что происходит что-то ужасное, он предупредил брата и призвал его не приезжать в Crocus City Hall.

Сам Мошура стоял в одной из очередей в фойе. Сначала он не понял, что происходит.

«Сзади послышался звук, будто гром. Ну я подумал: это же Crocus City Hall, тут выставки всякие, мало ли какие стройматериалы упали», - отметил он.

Но потом люди сзади начали паниковать. Посетители начали разбегаться, поэтому волна страха дошла и до Сергея.

«Паника конкретная. Я забежал в амфитеатр, многие побежали к сцене. Я не с толпой побежал, а налево. Кричу „там стреляют“, чтобы предупредить людей. Сам я спрятался на самом последнем месте сзади, где балкончик. Если не ошибаюсь, там, по-моему, [спортивный комментатор Виктор] Гусев сидел», - вспомнил Сергей.

Он спрятался за сиденьями. Рядом с ним были девушка и мужчина. Террористы дошли до зала. Они активно стреляли по людям.

Затем начался пожар. Из-за распространения огня в зале поднялась температура воздуха. Было так же, как в бане, подметил Сергей.

«У меня обгорели уши, отравление получил. Я вылез с балкона, начал по рядам скакать», - отметил он.

Сергей увидел троих террористов, которые разговаривали между собой. Пока один «баловался с автоматом», он выбежал из зала.

«Страшно было только тогда, когда я выбежал из „Крокуса“, поднялся на МКАД, посмотрел, что там дым начался. Вот тогда уже стало страшно. Шок плюс адреналин», - признался Сергей.

Там его уже встретил брат, который отвез его в больницу.

Пожары Больницы Мужчины Стрельба в Crocus City Hall

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