15 апреля 2024, 10:27

Более 140 домов затопило в Томском районе из-за паводков

Читайте нас в: Google Новости

На утро 15 апреля свыше 140 домов в селах и садоводческих товариществах оставались затопленными под Томском. Более 80 человек эвакуировали из опасной зоны, сообщил глава Томского района Вячеслав Черноус в своем Telegram-канале.

По его словам, на 16-м километре трассы Казанка - Батурино и 30-м километре Вершинино - Яр остаются переливы.

В общей сложности из зоны подтопления эвакуировали 76 взрослых и восемь детей. Пункт временного размещения в селе Вершинино принял 12 человек, включая троих детей.

В границах Заречного и Спасского сельских поселений объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Представители регионального МЧС предупредили жителей о повышении уровня воды в реке Томь в районе Томска с 15 по 17 апреля. Он может достичь критической отметки.

Паводки Россия Эвакуации
15 апреля 2024, 11:10
Глава МЧС Куренков снова прибыл в Орск
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Глава МЧС Александр Куренков прилетел в Орск, чтобы проконтролировать исполнение поручений по ликвидации последствий паводка в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр также возьмет под контроль работу комиссий по оценке ущерба и оказание помощи населению, пострадавшему от наводнения. В МЧС отметили, что в Орске затопило порядка 3725 домов, спасатели эвакуировали более 2,5 тысячи человек. В пунктах временного размещения сейчас находятся 645 горожан, в том числе 94 ребенка.

«Уровень воды в реке Урал в пределах Орска - 618 сантиметров. За ночь он снизился на 11 сантиметров», - указали в пресс-службе.

Ранее в Оренбурге зафиксировали максимальный пик паводка. По словам губернатора региона Дениса Паслера, вода начала уходить из города. В Оренбурге приступили к устранению последствий наводнения и уборке. В пострадавших от паводка районах специалисты восстанавливают энергоснабжение и подачу газа.

Урал Спасатели Паводки МЧС РФ Наводнение в Оренбургской области
15 апреля 2024, 10:51
Деятельность клиники Хайдарова частично приостановили из-за гибели пациента
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители частично приостановили работу клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова на время расследования уголовного дела о гибели пациента. Операционные помещения опечатали, сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета Москвы.

В ведомстве уточнили, что 16 февраля этого года в клинике пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» 36-летнему мужчине провели операцию. На следующий день после выписки ему стало хуже. Мужчина повторно обратился в ту же клинику, где ему вновь провели оперативное вмешательство. Состояние пациента стало ухудшаться, его поместили в другую больницу. Спустя какое-то время он впал в кому и вскоре умер.

Правоохранители проверяют сообщения о других пострадавших в клиниках Хайдарова пациентах. Назначены судебные, санитарно-эпидемиологические и другие экспертизы.

В расследовании дела также участвуют специалисты по дезинфекции, контролю качества и безопасности медицинской деятельности и Росздравнадзора. В домах руководителей клиники и в самом медучреждении провели обыски. Полиция нашла и изъяла документы и носители информации. Фигурантов допросили и между ними провели очные ставки.

Ранее беременная супруга пластического хирурга Светлана Сильваши попала в больницу. Ее здоровье ухудшилось из-за стресса на фоне скандала вокруг семейной клиники.

Уголовное дело Пластические операции
15 апреля 2024, 10:04
Информационный сайт для пострадавших от паводка запустили в Оренбуржье
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Оренбургской области появился сайт с данными по паводку. Там представлена полезная информация для горожан, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Собрали на одной интернет-площадке актуальную информацию по паводку. Ресурс создан в помощь жителям и бизнесу, потому что многие вопросы - общие для всех», - уточнил он.

На сайте pavodok.orb.ru представлены данные о положенных пострадавшим выплатах. Пользователи смогут ознакомиться с программами для малого и среднего бизнеса, а также узнать о мерах поддержки для самозанятых.

Портал содержит ответы на часто задаваемые вопросы, сведения о ближайших пунктах временного размещения, пунктах сбора гуманитарной помощи, телефонах горячих линий. На сайте можно найти организации, оказывающие помощь при ЧС.

Паслер добавил, что сведения на ресурсе будут обновлять с учетом поступающих вопросов от жителей и предпринимателей, которые пострадали от паводка. Узнать информацию также предлагается у операторов горячей линии по номеру 112.

Пострадавшие от паводка оренбуржцы направили 290 тысяч заявок на выплаты. Глава региона поручил увеличить размер компенсации вдвое.

Паводки Россия Наводнение в Оренбургской области
15 апреля 2024, 09:57
Более 300 жилых домов затопило в Курганской области
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
В Курганской области затопило более 300 домов и свыше 570 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«По состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах <…> 309 жилых домов, 571 приусадебный участок», - уточнили в ведомстве.

Речь идет о Белозерском, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском и Притобольном округах. В последнем в населенном пункте Плотниково за минувшие 24 часа от воды освободился один приусадебный участок.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшие несколько дней в реке Тобол у Кургана сохранится интенсивный рост уровня воды. Из-за этого продолжится подтопление жилых домов и приусадебных участков в населенных пунктах Мочалово, Плотниково, Ялым, Глядянское Притобольного округа.

Также сохраняется опасность поднятия уровня воды в реке Томь в районе Томска. Региональный главк МЧС сообщил, что он может достичь критической отметки в 890 сантиметров.

Курган Курганская область Реки

Новости по теме