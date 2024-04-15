Более 140 домов затопило в Томском районе из-за паводков
На утро 15 апреля свыше 140 домов в селах и садоводческих товариществах оставались затопленными под Томском. Более 80 человек эвакуировали из опасной зоны, сообщил глава Томского района Вячеслав Черноус в своем Telegram-канале.
По его словам, на 16-м километре трассы Казанка - Батурино и 30-м километре Вершинино - Яр остаются переливы.
В общей сложности из зоны подтопления эвакуировали 76 взрослых и восемь детей. Пункт временного размещения в селе Вершинино принял 12 человек, включая троих детей.
В границах Заречного и Спасского сельских поселений объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Представители регионального МЧС предупредили жителей о повышении уровня воды в реке Томь в районе Томска с 15 по 17 апреля. Он может достичь критической отметки.