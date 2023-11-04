04 ноября 2023, 12:23

Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне

pxhere.com
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Более 100 российских путешественников застряли на китайской таможне в Хэйхэ. Об этом сообщили в Минэкономразвития Приамурья.

Туристы не могут попасть в Благовещенск. Причиной тому стала сложная гидрологическая ситуация на реке Амур. Переход через границу осуществляется с помощью судна на воздушной подушке.

«Ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск-Хэйхэ 4 ноября остается непростой», - отметили в ведомстве.

Представители министерства добавили, что перевозкой людей занимается только одно судно. Второе сейчас ремонтируют. Его должны ввести в эксплуатацию 5 ноября.

Ранее стало известно, китайские туристы снова стали лидерами по количеству поездок в Россию. Путешественники из КНР с начала 2023 года пересекли границу с РФ 105,8 тысячи раза. В целом турпоток в страну вырос в три раза в сравнении с прошлым годом.

Туризм Китай
04 ноября 2023, 00:00
Девочка случайно застряла в постамате в Екатеринбурге
Freepik
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В Екатеринбурге в отделении Сбербанка девочка случайно оказалась запертой в ячейке постамата. В пресс-службе финансового учреждения рассказали изданию Е1, как удалось достать ребенка из шкафа.

В Екатеринбурге в отделении Сбербанка девочка случайно оказалась запертой в ячейке постамата. В пресс-службе финансового учреждения рассказали изданию Е1 , как удалось достать ребенка из шкафа.

Женщина с ребенком зашли в отделение, чтобы забрать посылку из постамата. Пока она распаковывала товар, девочка забралась в ячейку и закрыла дверцу, та автоматически замкнулась.

Очевидец рассказал, что девочка сильно кричала, сотрудники банка не смогли самостоятельно открыть шкаф.

«Сотрудники Сбера оперативно вызвали группу быстрого реагирования и параллельно дозванивались в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку. Вся операция заняла несколько минут», - рассказали в пресс-службе банка.

Ребенка достали из ячейки через 15 минут. Девочка была напугана, но не пострадала и чувствовала себя нормально.

В столице в конце августа приступили к испытанию роботов-колобков, разработанных для доставки небольших посылок, документов или продуктов питания. Это самоходный шар, около 40 сантиметров в диаметре, оснащенный компьютерным зрением и внутренним динамиком для взаимодействия с людьми.

Дети Екатеринбург
03 ноября 2023, 22:24
Пять человек пострадали в ДТП с КамАЗом и автобусом в Подмосковье
Соцсети
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Пять человек пострадали в аварии с участием КамАЗа и автобуса в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» и опубликовал видео с места ЧП.

Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» рядом с Домодедово. По данным правоохранительных органов, водитель КамАЗа столкнулся с автобусом. Пять человек получили травмы, их отправили в больницу.

Еще одно ДТП в Подмосковье произошло на федеральной автотрассе М-8. Там столкнулись два грузовика , одного из водителей зажало в поврежденной кабине. На место аварии оперативно прибыли спасатели и деблокировали его. Пострадавший не получил серьезных повреждений и отказался от госпитализации. Второй водитель не травмировался.

В этот же день авария случилась на железнодорожном переезде в Московской области. Электричка протаранила легковушку, когда водитель выехал на рельсы на запрещенный сигнал светофора.

ДТП Москва 2023
03 ноября 2023, 17:57
Беременную 13-летнюю школьницу из Рязани задержали в Москве — СМИ
РИА «Новости»
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Тринадцатилетнюю школьницу из Рязани на восьмом месяце беременности задержали в центре Москве, когда она переходила дорогу в неположенном месте. Позже девочку заподозрили еще и в краже, сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, школьницу привезли в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей по подозрению в краже смартфона. Инспекторы выяснили, что у задержанной рязанская прописка, в Москве она была без документов и без родителей.

«МК» уточнил, что будущая молодая мать - цыганка из многодетной семьи. Вместе с родителями, братьями и сестрами они ведут кочевой образ жизни, перемещаясь по российским городам. В Рязани местные инспекторы ПДН знают семью с 2009 года.

Более того, по документам следственных органов, семейство ставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и в Волгограде, и в Красноярске. Поводом для этого во всех случаях стало непосещение детьми учебных заведений.

Девочку сейчас определили в детскую больницу на обследование. Сотрудники полиции приступили к поиску ее родственников и установлению обстоятельств ее беременности.

Ранее полицейские установили и разыскали женщину , подозреваемую в краже. Предположительно, она присвоила чужой гаджет в торговом центре на северо-западе Москвы.

Беременность Кражи Москва 2023
03 ноября 2023, 17:15
Троих приезжих задержали в Москве с крупной партией марихуаны
Фото: «МВД Медиа»
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В Юго-Западном округе Москвы сотрудники полиции задержали троих мужчин с пакетиками марихуаны. Против них возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

В ведомстве рассказали, что автоинспекторы на 21-м километре Симферопольского шоссе остановили иномарку, за рулем которой был 38-летний житель Санкт-Петербурга, в салоне находились еще двое мигрантов 41 и 42 лет.

При досмотре машины полицейские под обшивкой пассажирских дверей нашли 12 пакетов с неизвестным растительным веществом и сигаретную пачку, в которой лежали еще два свертка с таким же содержимым. Позже экспертиза установила, что все изъятое оказалось марихуаной общей массой примерно шесть килограммов.

Расследование дела продолжается, всех подозреваемых отправили в изолятор.

Ранее стало известно, что в свертке, который нашли у бойца Hardcore Fighting Кирилла Самброса , когда его такси остановили в Москве, оказалось 0,97 грамма мефедрона. Бойцу грозит уголовное дело за хранение наркотиков в значительном размере.

Наркотики Москва 2023

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