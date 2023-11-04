Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне

Туристы не могут попасть в Благовещенск. Причиной тому стала сложная гидрологическая ситуация на реке Амур. Переход через границу осуществляется с помощью судна на воздушной подушке.

«Ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск-Хэйхэ 4 ноября остается непростой», - отметили в ведомстве.

Представители министерства добавили, что перевозкой людей занимается только одно судно. Второе сейчас ремонтируют. Его должны ввести в эксплуатацию 5 ноября.

Ранее стало известно, китайские туристы снова стали лидерами по количеству поездок в Россию. Путешественники из КНР с начала 2023 года пересекли границу с РФ 105,8 тысячи раза. В целом турпоток в страну вырос в три раза в сравнении с прошлым годом.