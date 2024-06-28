28 июня 2024, 17:51

Более 100 пациентов с ботулизмом остались в больнице

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В больницах по-прежнему остаются 108 заразившихся ботулизмом, рассказал представителям СМИ помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Кузнецов уточнил, что 24 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из больниц выписали 289 человек, среди которых трое детей.

Ранее Роспотребнадзор призвал Люблинский суд Москвы приостановить на 90 суток работу сервиса «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») из-за массового отравления ботулизмом. По предварительным данным, причиной распространения болезни была консервированная фасоль , которую добавляли в салат. Суд прислушался к позиции Роспотребнадзора и назначил компании «Локалкитчен» соответствующее наказание.

В середине июня к врачам с признаками ботулизма обратились более 120 москвичей. Позже случаи заболевания стали фиксировать и в других регионах. Один из пациентов, студент из Костромской области, скончался.

Больницы Минздрав Врачи Ботулизм
28 июня 2024, 15:52
Автомобиль ГИБДД рухнул на сотрудника на показательном выступлении в Ивантеевке
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудника ГИБДД Москвы придавило автомобилем на показательном выступлении группы водительского мастерства «Каскад» в Ивантеевке. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что на мероприятии пострадал их сотрудник. Он получил травму стопы, его жизни ничего не угрожает.

«Это не соревнования. Это группа водительского мастерства „Каскад“ управления ГИБДД Москвы. С 2015 года проводят показательные выступления на ведомственных и общегородских мероприятиях», - указали в пресс-службе.

Группа водителей состояла исключительно из сотрудников управления ГИБДД Москвы.

Ранее в Москве сотрудник ДПС получил перелом ключицы из-за погони за правонарушителем на мотоцикле. Пытавшийся скрыться мотоциклист врезался в препятствие, в ДТП пострадал и гнавшийся за ним правоохранитель.

ДТП ГИБДД Ивантеевка Москва
28 июня 2024, 13:45
Работала на зоне. Сын женщины из Южно-Сахалинска рассказал об «изгоняющей духов» сиделке
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Сиделка, ухаживающая за пенсионеркой в Южно-Сахалинске, после увольнения отказалась отдавать ключи от квартиры и незаконно проникла туда. Об этом 360.ru рассказал сын пожилой женщины.

Он отметил, что сиделке неоднократно делали замечания о том, что нельзя повышать голос на подопечную и применять по отношению к ней силу.

«С сиделкой проводились беседы. <…> Ей делали замечания, она на эти замечания реагировала адекватно», - указал мужчина.

Сын пенсионерки добавил, что сиделку уволили после того, как она пыталась изгнать из пенсионерки «злых духов» и оставила на ее теле синяки и ссадины. Уже после увольнения женщина вторглась в жилье, но камеры зафиксировали, что она ничего не украла.

«Ключи от дома она не отдала, еще и проникла незаконно в квартиру после инцидента. Сказала, что пришла посмотреть, все ли забрала, или нет. Она взяла пустой пакет и две бутылки воды», - подчеркнул житель Южно-Сахалинска.

Мужчина добавил, что психологической травмы у матери не осталось, так как у нее проблемы с памятью.

«Все, что происходило, она уже не помнит. <…> Она нормально себя чувствует, улыбается, смеется», - прокомментировал он.

Сын пенсионерки объяснил, что сиделку наняли через агентство, и раньше она работала в тюрьме.

«Раньше была сотрудником уголовно-исполнительной системы, якобы где-то на зоне работала. Имеет стаж сиделки, где-то там сиделкой работала», - заключил он.

Ранее Следственный комитет по Сахалинской области начал проверку по факту издевательств над пенсионеркой. Сиделка не разрешала женщине вставать с кровати, кидала ее на матрас, заламывала руки и кричала на нее.

Пенсионеры Женщины Тюрьмы Дальний Восток
28 июня 2024, 10:35
Стала известна возможная причина ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Пара, выпавшая с парковки торгового центра в Краснодаре, могла поссориться из-за темы отцовства ребенка, котором была беременна женщина. Об этом журналистам РИА «Новости» рассказала знакомая погибшей.

Автомобиль BMW рухнул с третьего этажа паркинга ТЦ на улице Володи Головатого 26 июня. Находившиеся в иномарке водитель Рафаэл, Екатерина и ее сын погибли на месте.

По данным издания, женщина была замужем за другим, но беременна от Рафаэля.

«Они с Катей планировали делать тест на отцовство при рождении. Он был ее любовником. Муж часто „палил“ их, но ничего не делал. Он (Рафаэл - ред.) не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов», - уточнила подруга Екатерины.

Она предположила, что пара повздорила и Рафаэл припугнул любовницу, повысив скорость.

Собеседница агентства уверена, что мужчина не стал бы намеренно убивать людей. Она отметила, что своих детей у него не было, и он точно ждал этого ребенка.

За пару часов до случившегося Катя заговорила о смерти. Она поинтересовалась у пользователей Сети, что бы они сделали в последний день жизни.

Дети Беременность Краснодар ДТП
28 июня 2024, 10:07
Массовое ДТП с самосвалом произошло во Владивостоке
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Во Владивостоке произошла массовая авария. В результате четыре человека получили травмы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, накануне днем мужчина, управляя грузовым самосвалом, ехал по улице Верещагина и столкнулся с восемью автомобилямии у дома № 12.

Троих пострадавших водителей и одного пассажира увезли с травмами в больницу. Медики устанавливают степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Как выяснилось, за рулем грузовика находился 37-летний иностранец. Правоохранители под контролем прокуратуры начали проводить административное расследование. Водителя также проверят, законно ли он находится в России.

Ранее в Кемеровской области междугородний автобус, в котором ехали 29 пассажиров, влетел в грузовой автомобиль. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

ДТП Машины Владивосток

Новости по теме