Более 100 детей сняли с поезда и отправили в больницу в Саратове

С поезда Тюмень - Адлер сняли и отправили в больницу в Саратове 125 детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что дети отдыхали организованной группой в лагере, а на обратной дороге у одного из них поднялась температура. После обращения за медицинской помощью на место отправили бригаду скорой помощи.

«Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики», - подчеркнул Бусаргин.

Губернатор добавил, что детей доставляют автобусами в областную инфекционную больницу. Там их осмотрят, проверят на наличие заболеваний, а если будет нужно, то врачи окажут помощь. По его словам, медучреждение готово принять пациентов, ситуация на контроле у Роспотребнадзора.

Ранее пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщила, что рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в столице замедлился, показатели стали соответствовать эпидемиологическому сезону. никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет, существенного роста госпитализаций в городе тоже не отмечено, уточнили в ведомстве.