Более 100 человек пострадали в ДТП с трамваями в Кемерове
В результате столкновения двух трамваев в Кемерове пострадали свыше 100 человек, один погиб. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.
«Пострадавшими в аварии являются более 100 человек», - рассказали в пресс-службе.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что среди пострадавших есть пятеро детей. Всех нуждающихся в помощи отвезли в больницы, некоторым проводят операции.
ДТП произошло утром 6 июня на Логовом шоссе, там столкнулись два трамвая, которые двигались в попутном направлении. Следователи завели уголовное дело, а областная прокуратура начала проверку.