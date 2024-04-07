Более 10 тысяч домов затопило под Оренбургом

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«По состоянию на 22:00 на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», - сказано в публикации.

Также на 47 мостах в 31 муниципальном образовании перекрыли автомобильное движение. Федеральные автодороги не заблокировали.

Самая трудная ситуация в Орске, там затопило 6641 жилой дом. Из города эвакуировали более двух тысяч граждан, 689 из них - дети. Как отметили в администрации региона, уровень воды достиг отметки 864 сантиметра. Критическим показателем является 930 сантиметров.

Ранее в сети опубликовали новые кадры затопленного Орска. На ролике видно, как людей спасают с помощью плавательных средств.