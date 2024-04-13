13 апреля 2024, 08:01

Более 10 домов остались без тепла из-за подтопления котельной в Оренбурге

Пресс-служба МЧС
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Котельная «Трикотажная фабрика» остановилась из-за потопления, в результате теплоснабжение и горячая вода не поступают в 12 домов Оренбурга. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии города.

Ограничения коснулись жильцов домов по улицам Мусы Джалиля, Шафеева, переулка Кожевенного, переулка Заводского, улиц Павловская и Актюбинская.

Спасатели приступили к демонтажу оборудования. Экстренные службы стараются не допустить подтопления тепломеханического оборудования энергообъекта.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, к утру 13 апреля уровень реки Урал достиг отметки 11 метров 71 сантиметр. По его словам, последние несколько часов уровень воды не повышается.

Наводнение в Оренбургской области
13 апреля 2024, 09:15
Автобус перевернулся в Бурятии, пострадали пять человек
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В субботу, 13 апреля, микроавтобус Hyundai попал в ДТП рядом с селом Макаринино Баргузинского района Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, водитель не справился с управлением, после чего автобус перевернулся. В результате аварии травмы получили пять человек. Одного пострадавшего госпитализировали.

Прокуратура начала проверку. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края столкнулись автобус и два легковых автомобиля. Травмы получили три человека.

В Красноярском крае автобус упал в карьер , в результате погибли двое, еще несколько человек пострадали.

Автобусы Полиция Бурятия
13 апреля 2024, 08:32
ЖК «Гранд Парк» затопило в Оренбурге
РИА «Новости»
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В Оренбурге в ночь на субботу вода затопила жилой комплекс «Гранд Парк». Об этом сообщил глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса, его слова привело РИА «Новости».

«Перелив произошел на улицах Уральской и Донгузской, там поставили автомобили оперативных служб и ГИБДД для эвакуации местных жителей. Произошло затопление жилого комплекса „Гранд Парк“, вода подошла к многоквартирным домам по улице Потехина», - отметил Сиса.

Всего за последние сутки в городе затопило 800 домов и около 1,8 тысячи приусадебных участков.

«В течение прошлых суток уровень воды в реке Урал увеличился на 42 сантиметра до 1171 сантиметра, однако прирост прекратился в последние четыре часа», - добавил глава диспетчерского центра.

В результате затопления котельной «Трикотажная фабрика» в 12 домов прекратили подачу горячей воды и тепла.

Наводнения Паводки
13 апреля 2024, 07:53
Баня загорелась в Ростове-на-Дону, огонь охватил 500 квадратных метров
РИА «Новости»
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Крупный пожар произошел в банном комплексе, расположенном на улице Республиканская 106 А в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. К тушению огня привлекли 66 человек, а также задействовали 20 единиц спецтехники и пожарный поезд.

Благодаря слаженной работе спасателей огонь не перекинулся на соседние помещения. К 07:40 огонь локализовали. В пресс-службе МЧС добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на Ореховом бульваре в Москве произошел пожар в высотке. В результате погиб один человек.

Пожары
13 апреля 2024, 07:50
Один человек погиб в пожаре в квартире на юге Москвы
РИА «Новости»
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В результате пожара в квартире в Москве погиб один человек. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в девятиэтажном доме № 41 по Ореховому бульвару. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже и прибыли на место.

В результате происшествия погиб один человек. Причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника, огонь распространился на площади в два квадратных метра.

Несколько дней назад пожар произошел в частном двухэтажном деревянном доме в СНТ «Десна» в Рязановском поселении, один человек погиб.

Пожары Москва

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