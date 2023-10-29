Более 10 человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Севастополе

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Дорожное происшествие случилось на улице Руднева примерно в 20:40 по московскому времени. Дорогу не поделили маршрутные автобусы бывшего украинского производителя «Богдан» и немецкого Mercedes.

В результате столкновения пострадали водитель одной из маршруток и 10 пассажиров. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП правоохранители назначили проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в республике Башкортостан столкнулись трактор «Кировец» К-708 и пассажирский автобус «ГАЗель Некст». В результате аварии пострадали шесть человек , их госпитализировали.