Более 10 человек пострадали в аварии с микроавтобусом под Новосибирском

«Уточненная информация по ДТП в Искитимском районе с пассажирским микроавтобусом. Один человек погиб, 14 травмированы», - передали в пресс-службе.

Машины столкнулись 19 ноября около 16:00 (около 12:00 по московскому времени). В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что водитель «Газели» на трассе Р-256 выехал на «встречку» и врезался в микроавтобус Peugeot Boxer.

«В результате происшествия пассажир автомобиля Peugeot скончался на месте», - передали в МВД.

В момент автоаварии в салоне микроавтобуса находились 17 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее семь человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Хабаровске. По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и врезался в другое транспортное средство.

Микроавтобус и «Газель» столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, один - погиб. От этом сообщил ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.