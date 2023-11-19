19 ноября 2023, 15:52

Более 10 человек пострадали в аварии с микроавтобусом под Новосибирском

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Микроавтобус и «Газель» столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, один — погиб. От этом сообщил ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.

«Уточненная информация по ДТП в Искитимском районе с пассажирским микроавтобусом. Один человек погиб, 14 травмированы», - передали в пресс-службе.

Машины столкнулись 19 ноября около 16:00 (около 12:00 по московскому времени). В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что водитель «Газели» на трассе Р-256 выехал на «встречку» и врезался в микроавтобус Peugeot Boxer.

«В результате происшествия пассажир автомобиля Peugeot скончался на месте», - передали в МВД.

В момент автоаварии в салоне микроавтобуса находились 17 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее семь человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Хабаровске. По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и врезался в другое транспортное средство.

Микроавтобус и «Газель» столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области. Травмы различной степени тяжести получили 14 человек, один - погиб. От этом сообщил ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.

Больницы МВД РФ ДТП ГИБДД
19 ноября 2023, 14:23
Режим ЧС объявили в Новокузнецке. Такого урагана в городе не было 45 лет
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Режим чрезвычайной ситуации объявили в Новокузнецке из-за разбушевавшейся стихии. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Из-за непогоды высоковольтные линии электропередачи получили повреждения, в части районов Новокузнецка нет отопления. Из-за ураганного ветра власти ввели режим повышенной готовности. Уточнялось, что город не сталкивался с подобным 45 лет - с 1978 года.

«Аварийная служба работает по устранению аварий на высоковольтных сетях. Мы находимся в пике отключения», - сообщил Кузнецов.

Он добавил, что в результате непогоды два человека погибли, еще шесть пострадали. Службы ЖКХ и управляющие компании оценят ущерб.

«Повреждено 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 автомобилей. Повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры», - рассказал глава города.

Кузнецов поручил провести проверку всех вывесок на безопасность и срочно демонтировать неустойчивые конструкции.

Мужчина и женщина погибли в Новокузнецке после того, как на их автомобиль упало вырванное с корнями дерево. До этого на местную жительницу упал рекламный щит , женщину госпитализировали с травмами.

Ураган Погода Сибирь
19 ноября 2023, 14:12
Момент падения дерева на машину в Новокузнецке попал на видео
«ВКонтакте»
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Момент падения вырванного с корнем дерева на автомобиль в Новокузнецке попал на камеру. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Известий».

На кадрах видно, как тополь рухнул на проезжающую мимо многоквартирного дома машину и буквально раздавил ее.

В авто обнаружили тела 60-летней женщины и 58-летнего мужчины. Это случилось в Заводском районе Новокузнецка.

Также в момент падения дерева в машине находились еще два пожилых человека, сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. Пенсионеров госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Мощный ураган обрушился на Новокузнецк 19 ноября. Местных жителей призвали закрыть окна и форточки в домах, убрать с балконов вещи.

Ураганный ветер срывал крыши домов, валил остановки и деревья. В результате на женщину упал рекламный щит. Врачи оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести.

Ураган Погода Сибирь
19 ноября 2023, 13:23
СК подтвердил гибель людей после падения дерева на машину в Новокузнецке
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Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих людей при падении дерева на машину в Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

Тела 58-летнего мужчины и 60-летней женщины обнаружили в авто около многоквартирного дома в Заводском районе города.

«В момент произошедшего в салоне автомобиля также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина», - уточнили в ведомстве.

Двоих пенсионеров доставили в больницу. Уголовное дело возбудили по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». На месте происшествия продолжают работу специалисты.

Сильный ураган обрушился на Новокузнецк 19 ноября.

Ураганный ветер вырывал с корнями деревья, валил остановки и срывал крыши домов. Жителей просили закрыть окна и форточки, убрать с балконов вещи. Ранее в городе на женщину из-за непогоды упал рекламный баннер. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих людей при падении дерева на машину в Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу.

Уголовное дело Погода Сибирь Следственный комитет России
19 ноября 2023, 12:18
Дерево упало на машину в Новокузнецке, два человека погибли — СМИ
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В Новокузнецке из-за непогоды тополь упал на автомобиль. По предварительным данным, два человека погибли, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Дерево вырвало с корнем в одном из дворов города из-за ураганного ветра. Тополь упал на машину, в которой находились четыре человека, сообщили очевидцы. Двое сидевших спереди людей погибли.

Сейчас спасатели пытаются вытащить людей из автомобиля. В помощь идут в том числе гидравлические инструменты, сообщил РЕН ТВ.

По данным портала Ngs42 , к месту ЧП также отправились сотрудники Следственного комитета Кузбасса. Детали случившегося уточняются.

До этого в Новокузнецке пострадала женщина. На нее упала вывеска , сорванная сильным ветром с торгового центра «Сити Молл». Прохожие помогли поднять конструкцию и вызволить пострадавшую. В Центре медицины катастроф Кузбасса рассказали, что женщина получила компрессионные травмы.

Ураган Погода Сибирь

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