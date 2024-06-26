Более 10 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Коми

У четверых пострадавших диагностировали легкие ушибы. О состоянии еще восьми человек пока ничего не известно. Информации о жертвах не поступало.

Поезд сошел с рельсов на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги, уточнили в пресс-службе РЖД. Пассажирский состав следовал по маршруту Воркута - Новороссийск. Движение поездов на участке, где случилось ЧП, временно приостановили. Очевидцы поделились кадрами с места событий.