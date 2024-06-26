26 июня 2024, 19:42

Более 10 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Коми

Телеканал «360»
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При сходе поезда с рельсов в Коми пострадали 12 человек. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

У четверых пострадавших диагностировали легкие ушибы. О состоянии еще восьми человек пока ничего не известно. Информации о жертвах не поступало.

Поезд сошел с рельсов на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги, уточнили в пресс-службе РЖД. Пассажирский состав следовал по маршруту Воркута - Новороссийск. Движение поездов на участке, где случилось ЧП, временно приостановили. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

РЖД Дороги Поезда
26 июня 2024, 20:06
Глава Коми Уйба вылетел на место железнодорожной аварии под Интой
Freepik
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Глава Республики Коми Владимир Уйба вылетел на место схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава Республики Коми Владимир Уйба вылетел на место схода пассажирского поезда Воркута - Новороссийск. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим», - уточнил он.

Девять вагонов пассажирского состава № 511 сошли с пути вечером 26 июня на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. В результате пострадали 12 человек , из них четверо - получили легкие травмы. Сведений о жертвах не поступало.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что после ЧП возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Поезда
26 июня 2024, 19:18
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Коми
Freepik
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В Республике Коми пассажирский поезд сошел с рельсов. На место выехали представители экстренных служб, сообщили в пресс-службе РЖД.

Там уточнили, что ЧП произошло 26 июня по московскому времени на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги.

С рельсов сошли девять вагонов пассажирского состава №511, следующего по маршруту Воркута – Новороссийск. Представители РЖД отметили, что специалисты оказывают необходимую помощь пассажирам. Информации о пострадавших пока не поступало. Поезда на этом участке пока не ходят.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов под Ростовом-на-Дону. Прокуратура организовала проверку после ЧП.

Поезда
26 июня 2024, 17:50
«Газовый баллон взорвался». Очевидец — о ЧП в Ростовской области
Телеканал «360»
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Причиной взрыва в Ростовской области стал газовый баллон. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Там дом на два хозяина. В одной половине жили мои двоюродные бабушка и дедушка, во второй половине - пацан молодой. Он ремонт делал, и газовый баллон взорвался. Видимо, что-то зацепил, пока переносил какие-то запчасти», - заявил очевидец.

В распоряжении 360.ru также появились кадры с места взрыва. На них видно, что в доме, где прозвучал хлопок, начался пожар. От здания поднимается густой дым.

О взрыве и пожаре в Ростовской области сообщил губернатор региона Василий Голубев. Из-за возгорания пострадал один человек, его госпитализировали.

Пожары Взрывы Видео
26 июня 2024, 17:15
Посетители курского суши-бара отравились курицей с сальмонеллой
Unsplash
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Курский бар «Суши кинг», в котором отравились 13 человек, использовал при готовке несертифицированное филе цыпленка. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Владелец заведения уже попадал в поле зрения ведомства с подобными нарушениями. По данным пресс-службы, специалисты нашли в филе курицы сальмонеллу.

Роспотребнадзор приостановил работу суши-бара, сообщили «Известия». Из 13 отравившихся посетителей кафе восьмерым потребовалась госпитализация. Ведомство напомнило, что в жару необходимо тщательно следить за сроками годности продуктов и целостностью упаковки.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Фарбер рекомендовал людям с симптомами отравления пить больше жидкости и незамедлительно обращаться к врачу. Специалист отметил, что в таких случаях ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Роспотребнадзор Работа Продукты Жара

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