Более 10 человек обварились кипятком в Новосибирске из-за прорыва трубы
Свыше 10 человек пострадали при порыве трубопровода в Новосибирске. Коммунальная авария произошла в Ленинском районе, сообщило РИА «Новости».
По данным регионального Минздрава, за медицинской помощью обратились 13 человек, им диагностировали термические ожоги ног.
«В ожоговый центр областной больницы госпитализировали двух пострадавших. Оба находятся в удовлетворительном состоянии», - отметили в ведомстве.
Прорыв трубы произошел в Новосибирск днем 17 января. По словам очевидцев, столб горячей воды поднялся на высоту семиэтажного дома, после чего вода затопила проезжую часть.
По данным городской мэрии , после аварии в контуре отключения оказались 69 жилых домов, два детских сада, школа, туберкулезная больница и станция скорой помощи. Также ряд образовательных учреждений перевели на дистанционный формат.
Ранее около 30 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды в результате порыва на теплотрассе.