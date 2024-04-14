Боксер Кудряшов назвал животным поджигателя его BMW в Волгодонске

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Поджог иномарки, стоявшей возле спортивного клуба, произошел накануне. По мнению Кудряшова, злоумышленник знал, где находится боксер.

По его словам, во время тренировки с улицы прибежали дети и рассказали о горящей машине. В здании были огнетушители, поэтому возгорание потушили своими силами.

Кудряшов заявил, что не знает, кто стоит за этим нападением.

«Просто обезьяна, животное. Пускай теперь сидит и наблюдает за новостями», - сказал спортсмен.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемого.