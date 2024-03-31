Боевиков в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокусе»
Боевиков в Дагестане удалось выявить в связи с усилением мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.
«Выявление преступников произошло, в том числе, в рамках усиления безопасности после теракта в Московской области. Хочу поблагодарить за блестяще проведенную операцию все ответственные службы. В первую очередь это заслуга оперштаба УФСБ России по Дагестану, а также всех сотрудников ФСБ и МВД по региону», - написал он.
Меликов отметил, что изъятое оружие и самодельное взрывное устройство у фигурантов свидетельствует о вероятном планировании ими преступлений на территории Дагестана.
«Самое главное - безопасность мирных жителей при КТО, среди граждан и личного состава сил правопорядка потерь и пострадавших нет», - добавил глава региона.
Утром в воскресенье стало известно, что силовики в Дагестане задержали троих боевиков , которые планировали теракте. Преступников блокировали в отдельных районах Махачкалы и Каспийска.