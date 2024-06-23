Боевики в Дагестане использовали иностранное оружие
Боевики, которые устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте, использовали иностранное оружие. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передал ТАСС.
«В нападениях использовалось оружие иностранного производства, включая как минимум одну штурмовую винтовку», - указали в сообщении.
Кроме того, по информации источника, стрелки завладели оружием полицейских.
Вечером 23 июня неизвестные открыли огонь возле православной церкви в Дербенте.
С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo.
В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».
Согласно предварительным данным, боевики в Махачкале взяли в заложники порядка 40 человек. Их закрыли в церкви в Кировском районе города. Официально эту информацию не подтвердили.