02 марта 2024, 22:16

Боевики открыли огонь по силовикам в Ингушетии

РИА «Новости»
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Боевики в городе Карабулаке в Ингушетии начали стрелять по сотрудникам правопорядка. Правоохранители пытались задержать преступников, сообщило РИА «Новости».

«Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов вступили в боестолкновение с преступниками», - указали в сообщении.

По данным Национального антитеррористического комитета, члены группировки планировали совершить на территории России резонансные террористические акты.

Режим контртеррористической операции ввели в городе Карабулаке в Ингушетии вечером 2 марта. Как сообщало республиканское правительство, правоохранительные органы заблокировали террористов в одном из жилых домов.

По данным Telegram-канал «Розыск Ингушетия», силовики заблокировали участников международной террористической организации «Исламское государство»* в многоквартирном доме на улице Осканова.

*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Боевики
02 марта 2024, 23:24
Бегущего по трассе голого мужчину заметили в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге заметили абсолютно голого мужчину, который бежал по трассе вечером 2 марта. Об этом сообщило издание E1.ru.

«Сообщение поступило в отдел полиции № 8 Верх-Исетского района. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, - заявили в УМВД по Екатеринбургу.

Очевидцы сообщили, что молодой мужчина бежал по кольцу Серафимы Дерябиной, а затем свернул в сторону улицы Бардина. Водители не в курсе, что с произошло дальше.

До этого в Екатеринбурге произошла аналогичная ситуация, но с участием женщины. Неадекватная гражданка разделась на проезжей части , ползала на коленях по дороге и бросалась на машины, пока ее не задержали полицейские и не передали эксгибиционистку медикам.

Ранее в Екатеринбурге преподаватель истории и философии Свердловского педагогического колледжа лишился работы из-за блога , в котором он рассказывал о «проблемах одиночества и сексуальности». В учебном заведении он проработал всего две недели.

Дороги Мужчины Екатеринбург Машины Полиция
02 марта 2024, 23:12
Россиянка разделась на дороге и бросилась грудью на машину полиции
Unsplash
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Неизвестная женщина вышла на проезжую часть перекрестков улицы Космонавтов и Индустрии в екатеринбургском районе Уралмаш. Дойдя до середины дороги, нарушительница сняла с себя всю одежду, начала ползать на коленях и бросаться на остановившиеся на светофоре машины. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По данным издания E1.Ru , очевидцы происшествия вызвали на место сотрудников полиции.

Стражи порядка попросили голую нарушительницу дорожного движения пройти с ними, но просто так сдаваться женщина не захотела и грудью бросилась на переднюю часть служебного автомобиля.

В пресс-службе городского управления МВД журналистам сообщили, что полицейские все же задержали женщину. Но она оказалась в не в адекватном состоянии и ее передали врачам для оказания необходимой помощи.

Свидетелями необычного выступления с элементами эротики двух голых мужчин стали жители многоквартирного дома в городе Мурино Ленинградской области. В качестве сцены участники перформанса выбрали подъезд. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что мужчины снимали одну из квартир, где нашли шприцы и следы крови. Предположительно, от одежды герои избавились под влиянием запрещенных препаратов.

Одежда Екатеринбург Машины Полиция
02 марта 2024, 23:05
Появилось видео перестрелки между террористами и силовиками в Ингушетии
РИА «Новости»
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В городе Карабулаке, Республика Ингушетия, продолжается бой между силовиками и заблокированными в жилом доме участниками террористической организации «Исламское государство»*. Кадры боестолкновения оказались в распоряжении «360».

На видео слышны взрывы и стрельба из автоматов.

В субботу, 2 марта, власти Ингушетии ввели в Карабулаке режим контртеррористической операции (КТО). По сообщению пресс-службы республиканского правительства, правоохранительные органы заблокировали предполагаемых террористов в многоквартирном жилом доме. КТО проводится на четырех улицах города: Рабочей, Набережной, Осканова и Джабагиева.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что члены группировки готовили резонансные террористические акты на территории России.

Позже появилась информация, что заблокированные боевики открыли огонь по сотрудникам правопорядка.

*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Стрельба Терроризм ФСБ Взрывы Видео Россия Полиция Боевики
02 марта 2024, 22:58
Невменяемая полуголая женщина бросалась на машины в Екатеринбурге
Unsplash
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В Екатеринбурге неадекватная женщина разделась на проезжей части на перекрестке улиц Космонавтов и Индустрии, а затем начала бросаться на машины. Об этом сообщило издание E1.ru.

Полуголая дама в сапогах валялась на дороге, ползала на коленях, мешая движению автотранспорта. На место событий прибыли полицейские, которые попросили ее пройти с ними.

Женщина не согласилась и бросилась грудью на автомобиль. В результате эксгибиционистку все же задержали.

«Она была передана медикам для оказания соответствующей помощи», - сообщили изданию в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее днем ранее в Екатеринбурге подросток на глазах одноклассников избил другого мальчика , причем бил кулаками по голове и даже применил удушающий прием. Все происходящее сняли на видео присутствующие во время драки дети. Причина конфликта неизвестна, как и то, насколько серьезными оказались травмы.

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