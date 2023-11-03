03 ноября 2023, 06:38

Boeing 737 вернулся в Якутск из-за неисправности автопилота

РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Якутия» вылетел в Москву, но спустя время вернулся в Якутск из-за неисправности системы автопилота. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, сообщило МЧС Республики Саха (Якутия).

Авиация Самолеты
03 ноября 2023, 02:54
Ребенка с воском на теле и неадекватную женщину нашли в одном из отелей в Сочи
РИА «Новости»
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Полиция Сочи обнаружила в одной из гостиниц разыскиваемую женщину в неадекватном состоянии и ее двухлетнего сына со следами воска на теле. Предположительно, мать состояла в секте, об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В сочинскую полицию обратился житель Москвы с просьбой разыскать его супругу и маленького сына, которые уехали отдыхать на курорт и пропали. Мужчина заявил, что его гражданская жена может состоять в секте.

Выяснилось, что женщина заселилась в отель, а супругу дала другой адрес. Полиция нашла пропавшую женщину, вместе с ней был напуганный мальчик, тело которого было покрыто воском.

«Мальчик с признаками простуды, а также со следами воска на теле, был госпитализирован. Женщина помещена в психоневрологический диспансер города Сочи», - сообщили в ведомстве.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Медицинская экспертиза определит степень тяжести нанесенного ребенку вреда. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, внешних повреждений на теле не обнаружили, сообщили в пресс-службе МВД.

Задушившая троих детей жительница Екатеринбурга избежит наказания. Женщину признали невменяемой и назначили принудительное лечение в психиатрической больнице.

Дети МВД РФ Сочи
03 ноября 2023, 02:51
Две школьницы упали с девятиэтажного дома в Волгограде, одна выжила
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Две школьницы в Волгограде упали с крыши девятиэтажного дома, одна из них погибла. Об этом сообщил сайт V1.ru.

ЧП случилось в микрорайоне Жилгородок на улице 51-й Гвардейской дивизии. Как сообщили очевидцы, девочкам было 11 и 14 лет. Когда прохожие увидели лежащие на земле тела, то одна из школьниц открыла глаза. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным издания, обе девочки учились в одной школе.

«Мы все в шоке, девочки обе очень хорошие, всегда такие позитивные, хорошие, что могло произойти, вообще никто не знает. <…> У них замечательные учителя, замечательные родители. Что могло стать причиной этого - неизвестно», - рассказали родители детей, знакомых с упавшими подростками.

В правоохранительных органах заявили, что на месте происшествия ведут следственные мероприятия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в селе Обильном Ставропольского края погибли две школьницы под колесами иномарки. По предварительным данным, девочек сбил 60-летний мужчина.

Дети
03 ноября 2023, 01:15
Догхантеры отравили собак в Волгограде лекарством от туберкулеза
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Живодеры в Волгограде отравили нескольких собак лекарством от туберкулеза, один из четвероногих погиб. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Каанал опубликовал видео, на котором пес бьется в конвульсиях. По словам авторов публикации, он стал жертвой местных отравителей в районе ЖК «Царица». От рук живодеров уже пострадало три животных и только двух собак удалось спасти.

При этом сами четвероногие не создавали проблем. Люди привыкли к ним и даже дали клички. По словам местной жительницы Ольги, животных отравили изониазидом - лекарством от туберкулеза. Для собак этот препарат очень опасен, и неизвестные воспользовались этим. Сейчас зооволонтеры ведут поиски виновных.

Ранее жительница Якутии жестоко расправилась с четырьмя котятами и похвасталась поступком в прямом эфире. Женщина выбросила животных с шестого этажа и аргументировала это тем, что страдает от аллергии.

Собаки Россия Животные Живодеры
03 ноября 2023, 00:45
Подросток из Казани скончался после отказа медиков госпитализировать его
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Росздравнадзор и Минздрав в Татарстане проверят обстоятельства смерти ребенка в Казани, которого якобы отказались госпитализировать. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан проверяет качество и своевременность оказания медпомощи 16-летнему подростку в Республиканской детской клинической больнице», - сказано в сообщении.

В публикации напомнили, что по данным СМИ, юноша обратился к медикам с жалобами на судороги в шее, однако врачи не стали госпитализировать его. На следующий день подросток скончался у себя дома.

Ранее десятиклассник из Челябинской области умер после тренировки по борьбе. Юный спортсмен вернулся примерно в 22:00 домой и потерял сознание. Родители оперативно вызвали врачей. Прибывшие медики отвезли подростка в больницу, где ему диагностировали кому неясной этиологии. Через несколько часов мальчика не стало.

Дети Больницы Минздрав

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