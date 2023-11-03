Boeing 737 вернулся в Якутск из-за неисправности автопилота

Происшествия Полина Созыкина

Ребенка с воском на теле и неадекватную женщину нашли в одном из отелей в Сочи

РИА «Новости»

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Полиция Сочи обнаружила в одной из гостиниц разыскиваемую женщину в неадекватном состоянии и ее двухлетнего сына со следами воска на теле. Предположительно, мать состояла в секте, об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.