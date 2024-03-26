Boeing-737 со 172 пассажирами совершил аварийную посадку в Чите
Boeing 737, следовавший из Красноярска в Благовещенск, совершил аварийную посадку в Чите. Она прошла благополучно, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По словам источника агентства, на борту самолета находятся 172 пассажира. Предварительно, никто не пострадал, добавил он.
По данным онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании «Россия» должен был приземлиться в пункте назначения в 14:45 по местному времени (08:45 по московскому времени).
Газета «Известия» ранее сообщила, что причиной аварийной посадки могли стать технические причины. Официально данные об этом пока не подтверждены.