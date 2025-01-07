Boeing 737 экстренно сел во Внуково

«Посадка штатная. Заруливает самостоятельно», - отметили в пресс-службе.

На борту Boeing 737 сработала индикация стабилизатора, сообщили «Известия». Командир принял решение о посадке самолета в целях безопасности. Пассажиры и экипаж не пострадали при экстренной посадке судна.

«С пассажирами и экипажем все в порядке. Для выполнения рейса уже готовится резервный борт», - уточнили в авиакомпании.

Ранее самолет Airbus A321neo, на котором изначально должны были прилететь пассажиры «Уральских авиалиний», совершил экстренную посадку в Шарм-эль-Шейхе из-за отказа одного из двигателей. На борту находились 243 человека, включая экипаж, и никто из них не пострадал.