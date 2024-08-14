14 августа 2024, 20:55

Боец СВО напал с гранатой на бывшую девушку в Екатеринбурге

Freepik
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В Екатеринбурге участник специальной военной операции ворвался со страйкбольной гранатой в салон красоты, где находилась его бывшая девушка. Об этом сообщил портал E1.ru.

По данным издания, мужчина напал на экс-возлюбленную, взорвав гранату в помещении. Девушку с ранениями доставили в больницу, сейчас она находится под присмотром врачей.

Очевидцы рассказали, что 40-летний военный был пьян. После случившегося мужчина скрылся, его разыскивают. Также на месте работали криминалисты.

По неофициальной информации, боец недавно вернулся в отпуск. После расставания он преследовал бывшую девушку и угрожал ее семье.

Ранее в Ростовской области в жестоком убийстве восьмилетней девочки обвинили бывшего участника спецоперации. Второклассница ушла в магазин, но домой больше не вернулась. Ее тело нашли в лесополосе. В расправе над ребенком признался экс-боец СВО.

Военные Мужчины Екатеринбург
14 августа 2024, 19:43
Винт от катера вспорол живот девушке в Сочи
РИА «Новости»
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Туристка из Челябинской области пострадала во время отдыха в Сочи. Проходящий катер задел живот 16-летней девушки, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Пострадавшая отдыхала в акватории пляжа «Горный Воздух», который находится в микрорайоне Лоо. Во время купания к ней на близкое расстояние подплыл катер, после чего винты судна задели ее живот. Девушку с травмами доставили в больницу.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта». Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки.

Ранее в Анапе погиб ученик девятого класса. Подросток отправился с компанией на морской пирс после последнего звонка. Он спрыгнул в воду за упавшей обувью и утонул.

Отдых Уголовное дело Больницы Сочи Следственный комитет России
14 августа 2024, 19:17
Турист погиб на Байкале при попытке убежать от медведя
Unsplash
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Медведь напал на приехавших на Байкал туристов. Напуганные диким зверем мужчины побежали, но сорвались со скалы. Один погиб на месте, второй получил множественные травмы. Об этом сообщила пресс-служба СК по Бурятии.

По данным ведомтва, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива Байкала в одной из отдаленных бухт.

Неожиданно к ним из леса вышел медведь. Спасаясь от животного, мужчины бросились бежать, но сорвались со скалы. Один из них погиб на месте. Второй мужчина серьезно пострадал, его передали врачам.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Криминалисты осмотрели местность и переговорили с очевидцами происшествия. По итогам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Магаданской области медведь растерзал местного жителя , возвращавшегося с рыбалки. Представители Охотнадзора нашли и ликвидировали зверя.

Медведи Следственный комитет России Бурятия
14 августа 2024, 18:23
Чрезвычайное положение ввели в Ингушетии после гибели урожая
РИА «Новости»
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В Ингушетии ввели чрезвычайное положение из-за гибели посевов. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Там отметили, что региональный Минсельхоз провел заседание чрезвычайной комиссии, куда поступили более 200 заявлений от фермеров о гибели урожая. Аграрии объяснили, что обрушившиеся на республику жара и засуха не дали посевам развиться.

По итогам проведенных проверок мест гибели растений комиссия объявила о введении на территории Ингушетии режима чрезвычайной ситуации из-за понесенного сельхозтоваропроизводителями ущерба, вызванного аномальными природно-климатическим явлением.

В июле бахчевод Роман Пономарев предупредил , что арбузы и дыни могут подорожать почти вполовину по сравнению с прошлым годом из-за климатических проблем, с которыми столкнулся Ставропольский край.

А до этого депутат Госдумы Ренат Сулейманов заверил россиян , что катастрофы из-за нехватки урожая не случится, хотя погодные условия и замедлили посевную кампанию.

Ингушетия Сельское хозяйство
14 августа 2024, 09:15
Семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП под Первоуральском
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Пассажирский автобус и автомобиль Volkswagen Golf столкнулись на автодороге «Первоуральск — Шаля». Об аварии сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

По данным ведомства, в момент столкновения в салоне автобуса находились десять пассажиров. Семеро из них после аварии обратились за медицинской помощью. Также травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля. Их доставили в больницу.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить причины и последствия происшествия. Из-за ДТП на этом участке трассы организовали реверсивное движение для всех видов транспорта.

Ранее в Татарстане произошла авария, во время которой погибли два человека. Водитель автомобиля Ford Focus вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком марки Sitrak. Погибли водитель и пассажир легкого автомобиля, еще несколько человек получили травмы.

Пассажирский автобус и автомобиль Volkswagen Golf столкнулись на автодороге «Первоуральск - Шаля». Об аварии сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

ДТП ГИБДД

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