19 июля 2024, 02:11

Боец ММА Ларкин избил туриста в московском аэропорту

РИА «Новости»
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Российский боец промоушена RCC Hard Александр Ларкин напал на туриста в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Боец ММА напал на мужчину из-за того, что тот вместе с семьей якобы мешал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта. Пострадавший рассказал, что все произошло несколько часов назад.

«Сначала спортик кричал и матерился, а когда словарный запас закончился, пустил в ход кулаки», - отметил турист.

По предварительной информации, в драке вместе с Ларкиным участвовал сотрудник аэропорта, который его вез. Бойца задержали вместе с шофером, отпустив домой после дачи показаний.

Канал уточнил, что друзья Ларкина во время конфликта находились рядом, но успели сбежать до прибытия полиции.

Ранее в Казани строители объявили забастовку после избиения начальником их коллеги - машиниста башенного крана, который опоздал на работу. Рабочие также потребовали от бизнесмена извинений и выплаты компенсации.

Туризм Полиция Избиения Смешанные боевые искусства MMA Аэропорт Внуково
19 июля 2024, 00:57
Пассажиры экстренно севшего Boeing из Индии пожаловались на российский аэропорт
Freepik
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Лайнер Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, совершил аварийную посадку в Красноярске из-за срабатывания датчика задымления. Один из пассажиров поделился в соцсетях впечатлениями о российском аэропорте и работе авиакомпании, сообщило «Московский Комсомолец».

По словам гражданина Индии Манендера Вермы, он не смог найти представителей авиакомпании, готовых оказать ему помощь.

«Мы даже не можем купить воду из-за валютных ограничений, - написал он.

Другая пассажирка, Прачи Джейн, также рассказала, что индийцы не могут использовать для покупок свои банковские карты.

В Air India отреагировали на жалобы, напомнив, что авиакомпания не имеет штата в аэропорту Красноярска. В связи с этим помощь пассажирам оказывала «сторонняя служба поддержки».

Летящий из Индии в США Boeing совершил аварийную посадку в Красноярске из-за сработавшего датчика загорания в грузовом отсеке. На его борту летели 243 пассажира.

США Индия Самолеты Boeing
19 июля 2024, 00:21
Курьер залил газом отца и сына в Петербурге
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Курьер сервиса доставки еды распылил газ в лицо мужчине с ребенком в Калининском районе Санкт-Петербурга. Его личность оперативно вычислили, сообщила пресс-служба регионального главка Росгвардии.

«Сотрудники вневедомственной охраны Калининского района <…> задержали на проспекте Культуры 17-летнего курьера», - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, курьер проезжал по пешеходному переходу на мотовелосипеде и задел мальчика, переходившего улицу с отцом.

Когда началась словесная перепалка, хулиган распылил в лицо мужчине с ребенком газовый баллончик. Это произошло в 19:30 в среду, 17 июля. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге курьер сбил 52-летнюю женщину на электровелосипеде. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Против мужчины завели уголовное дело.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Газ Курьеры
18 июля 2024, 22:36
ДТП с такси и иномаркой произошло на северо-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Белый автомобиль Kia Rio столкнулся с легковым автомобилем BMW в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Авария произошла на проезде Шокальского в районе дома № 18. В результате удара водителю такси понадобилась помощь медиков. После осмотра его отпустили домой. Также с места ДТП госпитализировали водителя BMW.

Причины аварии устанавливаются. На месте дорожного происшествия продолжают работать правоохранители.

Ранее водитель такси врезался в трамвай № 17 в московском районе Ростокино. В аварии пострадали пассажирка и водитель машины. На участке аварии на проспекте Мира временно останавливали движение.

Также юго-востоке Москвы столкнулись бетономешалка и мотоцикл. Водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте.

ДТП Такси Иномарки Москва
18 июля 2024, 22:17
Лодка с пассажирами перевернулась на озере под Вологдой
Пресс-служба МЧС
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Катание на лодке по Белавинскому озеру в Усть-Кубинском районе Вологодской области привело к гибели женщины и девочки. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что в лодку сели трое взрослых и четверо детей. На воде маломерное судно перевернулось. Пять пассажиров добрались до берега самостоятельно.

Женщина 46 лет и девочка 2018 года рождения утонули. Прибывшие на место спасатели извлекли тела из воды.

В ведомстве призвали не забывать о спасательных жилетах при катании на лодках и не выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения.

В конце мая житель Якутии утонул во время катания на лодке по водоему около села Хаптагай. Во время движения судно перевернулось, и добраться до берега мужчина не смог. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Утопленника достали только утром следующего дня.

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