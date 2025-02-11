11 февраля 2025, 02:00

Боец ММА Крайнов лишился глаза в ходе перестрелки в Краснодаре

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Крайнов потерял глаз в результате стрельбы у клуба в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба бойцовского клуба «Нарт» в соцсетях.

«У нашего брата по команде произошел вчера несчастный случай на смене (охрана). Возможно, уже многие слышали про эту ситуацию, где Руслан лишился глаза», - уточнили в клубе.

Спортсмену требуется операция.

В ММА на счету Крайнова шесть побед и ни одного поражения.

Происшествие со стрельбой произошло ночью 9 февраля возле ночного клуба на улице Зиповской, сообщило РИА «Новости». Посетитель развлекательного заведения открыл стрельбу, в ходе которой Крайнов и получил ранение, а потом попытался покинуть регион вместе с другом.

Стрелка и водителя задержали на посту ДПС. Оба оказались жителями Чеченской Республики. У них изъяли травматический пистолет и 18 патронов к нему.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В действиях водителя усмотрели признаки административного правонарушения, касающиеся правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему.

Расследование дела находится на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина, который уже поручил доложить об обстоятельствах произошедшего на Кубани.

Прошлой осенью в Москве охрана бара избила бойца ММА Кирилла Фоменкова.

Спортсмены Уголовное дело Стрельба Больницы Краснодар Соцсети Следственный комитет России
11 февраля 2025, 00:56
Стал известен мотив мужчины, разбившего стекло в машине фигуристки Нугумановой
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Разбивший лобовое стекло иномарки российской фигуристки Елизаветы Нугумановой мужчина объяснил свой поступок. Он заявил, что его раздражал звук сигнала. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля Mercedes, ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось», - рассказал он.

Мужчина разбил стекло машины на Мичуринском проспекте в пятницу, 7 февраля. За рулем находилась спортсменка. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Мужчину уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Никулинская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что спортсменка в момент нападения застряла в пробке. Она направлялась домой. По ее словам, конфликта не было , просто попался невменяемый человек.

Спортсмены Уголовное дело Фигурное катание Машины
10 февраля 2025, 22:58
ТЦ «Престиж М» эвакуировали на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Экстренную эвакуацию посетителей и сотрудников провели в ТЦ «Престиж М» в Москве. Причиной стал запах дыма, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По его словам, в трехэтажном здании торгового центра почувствовали едкий запах дыма, поэтому людей начали выводить на улицу. Обстоятельства случившегося уточняются.

В январе экстренную эвакуацию провели в торговом центре «Филион» в Багратионовском проезде из-за угрозы взрыва. Неизвестный сообщил в спасательную службу, что устройства на зарядке телефонов заминированы. Кинологи проверили территорию «Филиона» и не обнаружили взрывных устройств.

Эвакуации Москва
10 февраля 2025, 21:25
В Гватемале 51 человек погиб при падении автобуса в овраг
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В Гватемале пассажирский автобус упал в овраг, погиб 51 человек. Выжившие оказались в ловушке, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя пожарной службы.

Автобус направлялся в столицу из города Сан-Агустин-Акасагуастлан по оживленному маршруту. Авария произошла в 20 метрах от автомобильного моста Пуэнте-Белисе, пересекающего дорогу и ручей.

По словам представителя местной полиции Карлоса Эрнандеса, тела 36 мужчин и 15 женщин уже отправили в провинциальный морг.

Пожарная служба опубликовала фотографии в соцсетях, на которых видно, что автобус частично погрузился в сточные воды. Рядом с ним лежали тела погибших.

Президент страны Бернардо Аревало объявил трехдневный национальный траур, а также задействовал армию и агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, чтобы помочь устранить последствия.

«Я выражаю солидарность с семьями жертв, которые сегодня проснулись от душераздирающих новостей. Их боль - моя боль», - написал Аревало в соцсетях.

В начале января полиция Гватемалы задержала несколько лидеров ультраортодоксальной еврейской секты «Лев Тахор» в рамках расследования уголовных дел о торговле людьми, педофилии, похищениях детей и организации рабства.

Смертность ДТП Женщины Автобусы Мужчины
10 февраля 2025, 20:17
Пятилетний ребенок пропал в Сергиевом Посаде
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Жителей Сергиева Посада попросили о помощи в поисках пятилетнего Артемия Генсбура. Ребенок пропал 10 февраля, сообщили в центре помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град».

Артемий был одет в черную куртку с серо-зелеными разводами и светло-серые штаны. На нем также были зеленые высокие кроссовки и черная шапка с серо-зеленым рисунком. У мальчика светло-русые волосы и зеленые глаза, рост около 130-135 сантиметров и плотное телосложение.

По информации центра, ребенка ищут уже на протяжении минимум трех часов, однако пока поиски не увенчались успехом.

Жителей и гостей города, которые видели Артемия, попросили связаться с контактными лицами по телефонам: 8-999-906-20-30 (Юлия), 8-916-736-64-43 (Светлана), 8-993-617-09-19 (Ника). Также сведения можно сообщить оперативному дежурному по телефону 8-495-999-71-12.

Дети Сергиев Посад

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