11 июня 2024, 17:40

Блогеру Шабутдинову продлили арест по делу о мошенничестве

РИА «Новости»
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Блогеру и основателю «Like Центра» Аязу Шабутдинову продлили арест по делу о мошенничестве до 16 августа. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении блогера Шабутдинова Аяза Рифатовича на срок два месяца», - заявили в инстанции.

Блогера задержали в ноябре 2023 года. Его обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Число пострадавших составило 75 человек.

Ранее стало известно, что Шабутдинов начал писать новый бизнес-курс в СИЗО. Адвокат блогера пояснил журналистам, что занятие его подопечного законно.

Суд Мошенничество Блогеры Аресты Москва
11 июня 2024, 19:12
Стало известно состояние пострадавшего на турслете коломенского школьника
Unsplash
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Подростка, которого ударил ножом коломенский школьник на туристическом слете в деревне Молитвино, выписали из реанимации. Об этом 360.ru рассказал отец напавшего на него пятиклассника.

Мужчина отметил, что пострадавшему школьнику стало лучше.

«[Его] уже нет [в реанимации] давно <…>. Если бы [рана] была серьезная, он остался бы в реанимации», - объяснил отец школьника Он также сообщил, что напавший на семиклассника мальчик чувствует себя подавленным в связи со случившимся. Он подтвердил, что подросток ранее не делал ничего подобного.

«Я думаю, вся Коломна на ушах бы стояла, если бы такое было раньше», - отметил собеседник 360.ru.

О причинах нападения мужчина говорить отказался. По его словам, сейчас обстоятельства случившегося выясняет полиция.

«Я не уверен, что могу вам эту информацию раскрывать», - заключил он.

Конфликт между двумя мальчиками произошел 10 июня во время туристического слета в деревне Молитвино. Между школьниками началась словесная перепалка, после чего пятиклассник из коломенской школы напал с ножом на своего оппонента.

Коломна Школьники Мужчины Полиция
11 июня 2024, 18:31
Сбивший велосипедисток в Ленобласти водитель получил 4 года колонии
Unsplash
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Выборгский городской суд Ленинградской области огласил приговор в отношении 32-летнего водителя тягача Scania, который сбил на трассе «Скандинавия» группу велосипедисток. Подсудимого приговорили к четырем годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В сентябре 2023 года грузовик въехал в легковой автомобиль Ford, который сопровождал группу школьниц-велосипедисток. В ДТП погибли две девочки, еще 10 пострадали.

Ранее в Можайске пьяный лихач на Maserati врезался в автобусную остановку , где находились дети. В результате один школьник погиб, еще одному оторвало часть ноги.

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Суд Ленинградская область ДТП Водители
11 июня 2024, 14:59
Золотой пистолет, часы и драгоценности. Появились кадры обысков у чиновников в КЧР
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Федеральная служба безопасности опубликовала кадры обысков у чиновников в Карачаево-Черкесии, подозреваемых в хищении. На видео попала шикарные объекты недвижимости, деньги, драгоценности, часы и золотой пистолет.

В одном из коттеджей правоохранители обнаружили три миллиона рублей, несколько телефонов и украшения.

Сотрудники ФСБ задержали группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов по подозрению в хищении целевых субсидий на 60 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее по делу о мошенничестве арестовали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Долматова. По версии следствия, он привлек своих знакомых к созданию программы по учету негативного воздействия на окружающую среду. Компания выиграла тендер на сумму 307 миллионов рублей. Мужчину отправили в следственный изолятор до 4 июля.

Хищения Уголовное дело Мошенничество Чиновники Деньги
11 июня 2024, 14:47
«Почувствовали горечь». Семья из Самары обратилась в СКР из-за ожога минералкой
Freepik
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Семья из трех человек пожаловалась на химические ожоги после употребления бутилированной воды, приобретенной в магазине здорового питания. Самые серьезные травмы получила мать, рассказал 360.ru адвокат Евгений Архангельский. По его словам, пострадавшие уже обратились в СК.

Химический ожог Супруга его давнего клиента вечером 8 июня оформила заказ в одном из популярных магазинов. Ей привезли несколько бутылок воды разных производителей. На следующий день бутылку объемом 750 миллилитров открыли. Воду пили втроем - мать, отец и их ребенок.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области готово подключиться к расследованию.

Пресс-служба ведомства сообщила, что ждет заявление пострадавшей.

Архангельский показал бутылку из-под воды. Напиток выпустила компания из Иркутской области, его позиционировали как воду с 400-метровой глубины знаменитого озера. На крышке бутылки указали дату изготовления - 11 апреля 2024 года при сроке хранения 24 месяца.

Семья позвонила на горячую линию магазина. По словам адвоката, им пообещали разобраться в ситуации, но больше не звонили. Собеседник 360.ru помог супругам подать заявление в Следком. В тот же день правоохранители побывали у них дома и изъяли бутылку.

«Мы максимально уведомили магазин о произошедшем, попросили с нами связаться. Пока этого не произошло, но из СМИ стало известно, что емкости изъяли , магазин якобы изъял партию из продажи», - сказал он.

Доследственная проверка Территориальный следственный отдел Самары устроил доследственную проверку, сообщила пресс-служба регионального управления СК. Следователи назначили судебно-медицинские и физико-химические исследования.

Прокуратура Самарской области взяла это разбирательство под свой контроль.

Уголовное дело Магазины Следственный комитет России Продукты

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