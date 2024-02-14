Блогера Савина объявили в розыск в России

«Евгений Леонидович Савин. Разыскивается по статье УК», - указали в картотеке.

Уголовную статью, по которой статье разыскивается блогер, в базе не уточнили.

Ранее спортсмен получил штраф за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей. После этого Савин дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором также резко высказался в адрес российской армии.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с призывом добавить экс-футболиста Савина в список иноагентов.

Российские правоохранители объявили в розыск блогера Mellstroy (настоящее имя - Андрей Бурим). Позже стало известно, что Бурим сбежал из ОАЭ в Турцию, когда против него возбудили уголовное дело из-за публичного оскорбления мусульманина.