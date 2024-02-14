14 февраля 2024, 19:28

Блогера Савина объявили в розыск в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Экс-футболиста и блогера Евгения Савина (КраСава) объявили в розыск по уголовной статье. Это подтверждается материалами в базе МВД России.

«Евгений Леонидович Савин. Разыскивается по статье УК», - указали в картотеке.

Уголовную статью, по которой статье разыскивается блогер, в базе не уточнили.

Ранее спортсмен получил штраф за дискредитацию ВС РФ на 50 тысяч рублей. После этого Савин дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором также резко высказался в адрес российской армии.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с призывом добавить экс-футболиста Савина в список иноагентов.

Российские правоохранители объявили в розыск блогера Mellstroy (настоящее имя - Андрей Бурим). Позже стало известно, что Бурим сбежал из ОАЭ в Турцию, когда против него возбудили уголовное дело из-за публичного оскорбления мусульманина.

Спортсмены МВД РФ Блогеры Россия
14 февраля 2024, 20:08
Летевший в Барселону самолет вернули в аэропорт из-за сообщения о бомбе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рейс авиакомпании Wizz Air из Кутаиси в Барселону пришлось отменить. Самолет вернули в аэропорт вылета из-за информации о заложенной в нем бомбе, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Рейс Кутаиси - Барселона спустя несколько минут после взлета вынужденно вернулся в аэропорт грузинского города. Это связано с тем, что авиакомпания Wizz Air получила информацию о возможном нахождении взрывчатого вещества на борту», - объяснили в аэропорту.

Экипаж самолета принял решение развернуть борт. После проверки данные о бомбе не подтвердились, уточнил «Интерфакс».

Гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе подчеркнул, что Кутаисский международный аэропорт вернулся к обычному ритму работы.

«Ни один другой рейс не задерживался. <...> По имеющимся у нас сведениям, поступившая информация (об угрозе взрыва - прим. ред.) на данный момент никак не подтверждается», - заключил он.

Грузия Барселона Самолеты Авиакомпании
14 февраля 2024, 19:51
Екатеринбурженка выжила после падения с 20-го этажа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Екатеринбурге девушке удалось выжить после падения с 20-го этажа, сообщило Ura.ru. Она рухнула в сугроб.

По данным источника kp.ru , ЧП произошло на улице Токарей. Выпавшая с балкона находилась на передней лоджии.

Сайт E1.RU уточнил, что пострадавшая упала в кучу сваленного под окнами снега в ЖК «Янтарная долина» на улице Крауля. С места происшествия, по словам очевидцев, ее увезли на скорой.

«На вид совсем молодая, думали, что ребенок. Но, оказалось, взрослая», - рассказал изданию свидетель падения.

В пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу, добавило Ura.ru, не прокомментировали произошедшее. Данных о состоянии девушки нет.

В Ростове-на-Дону 14-летней школьнице удалось выжить после падения с высоты 16-го этажа. Ее увезли в больницу без сознания.

Больницы Екатеринбург
14 февраля 2024, 19:22
В Красногорске водитель маршрутки напал на подростка из-за оплаты проезда
Читайте нас в: Google Новости
Водитель маршрутки напал на подростка из-за оплаты проезда. Конфликт произошел в Красногорске. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».

Юноша утром сел в маршрутку 1282к, пытался оплатить проезд картой «Стрелка», но платеж не проходил. После этого водитель стал в агрессивной форме требовать у него наличные или банковскую карту.

Когда мужчина увидел, что все происходящее снимают на камеру, пустил в ход кулаки и напал на несовершеннолетнего. Драку успели вовремя разнять другие пассажиры.

В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что организовали проверку после появления в СМИ информации о потасовке в маршрутке. Правоохранители установят обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.

Похожий случай ранее произошел в Нижнем Тагиле.

Водитель маршрутки напал на девочку-подростка и вышвырнул ее из автобуса.

Красногорск Москва
14 февраля 2024, 19:12
Оскорблявшего Мизулину треш-стримера из Ярославля арестовали за избиение людей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд Ярославля арестовал на два месяца 30-летнего треш-стримера, который публиковал в Сети видео с избиением людей. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Кировского района Ярославля суд заключил под стражу 30-летнего местного жителя, распространявшего в сети Интернет видео с избиением людей в прямом эфире», - говорится в сообщении.

Блогера обвинили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Кроме того, правоохранители возбудили против него дело об административном правонарушении из-за оскорбления представителя общественности.

Как уточнило РИА «Новости» , речь идет о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. В конце прошлого года группа депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов об ответственности за треш-стримы.

Таких блогеров могут лишить права пользоваться интернетом и обязать выплатить штраф до 700 тысяч рублей.

Интернет Избиения Екатерина Мизулина

Новости по теме