Блогера Портнягина задержали в Ростовской области

Вчера, 11 апреля, в помещениях «Клуба 500» и банного комплекса Siberia, принадлежащих предпринимателю, прошли обыски. Также следователи задержали жену бизнесмена Екатерину Портнягину и доставили на допрос. Ее отпустили спустя 12 часов.

Блогер и его супруга стали подозреваемыми в уголовном деле по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов. Mash со ссылкой на следствие уточняет, что Портнягин возместил 187 миллионов рублей в государственную казну.

Бизнесмену может грозить до 10 лет колонии. При этом он заявил, что, не дожидаясь решения суда, оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 миллионов рублей.