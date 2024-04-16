Блогер-сыроед получил восемь лет колонии за смерть месячного ребенка

Суд приговорил блогера-сыроеда к восьми годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Прокурор объяснил, что такой приговор Лютому вынесли за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью месячному сыну и издевательства, а штраф - за ненадлежащее воспитание ребенка.

По данным следствия, в феврале 2023 года сожительница блогера-сыроеда родила дома ребенка. В марте отец три раза забирал новорожденного у матери и сутки не давал ему есть. Врачам младенца не показывали. Вскоре его здоровье стало ухудшаться. Только тогда новорожденного решили отвезти в больницу, но по пути он умер. Матери суд назначил два года исправительных работ.

На одном из заседании суда блогер-сыроед признался , что все же ест мясо. Кроме того, виновным в гибели сына он себя не считает.