Блогер Эвелина Тарханова оказалась в центре драки в московской «Кофемании»

Девушка призналась подписчикам, что самое удивительное для нее стало то, что официантки «Кофемании», будучи сами невысокого роста, начали собой закрывать посетителей, прятать под столом, закрывать их в помещениях.

«Я закрываю официантку, она закрывает меня», - вспомнила она.

Драка в московской «Кофемании» произошла вечером 13 февраля. Участники потасовки были вооружены, сообщил Telegram-канал Shot.

Самой стрельбы не было, но было слышно, как кто-то из гостей передернул затвор. Охранники заведения вывели дебоширов на улицу и вызвали полицейских.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Сейчас ресторан снова открыли, он работает на вход и выход.

Ранее в Батайске врио начальника уголовного розыска Виссарион Тоноян устроил дебош в баре.