Блефаропластика ослепила жену главы Федерации еврейских общин России

Он пояснил, что после хирургического вмешательства врачи прописали клиентке капли, которые привели к ожогу и отслоению сетчатки. По предварительным данным, хирурги отрезали слишком большие участки кожи, после чего веки прекратили закрываться.

«Инне пришлось обратиться к хирургу в Италии. Там сделали еще несколько операций и даже зашивали глаза. Удалось вернуть способность видеть одному глазу, но всего на 30%», - рассказал Добровинский.

Адвокат подчеркнул, что впереди у его подзащитной еще несколько операций, включая пересадку роговицы. Добровинский отметил, что клиника своей вины не признала, а врач, который проводил операцию, продолжил работу. По заведенному уголовному делу об оказании небезопасных услуг медик проходит свидетелем.

В конце апреля стало известно, что жительница Подмосковья смогла привлечь к ответственности частного врача, чья ошибка ослепила ее на один глаз и довела дело до вероятной ампутации. В беседе с 360.ru пострадавшая рассказала, что ей понадобилось почти четыре года , чтобы довести дело до суда.