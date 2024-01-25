Бизнесмен погиб на трассе в Свердловской области

«Да, это он. Он такой набожный человек был, спиртное не пил. Как прямо под машину попал - мы сами в шоке. Никто не знает, что произошло. Водил аккуратно», - сказал представитель организации.

Детали ДТП с участием Рината Аскарова раскрыл бизнесмен Олег Хабибуллин. По его словам, грузовик остановился на правой полосе и не выставил аварийный знак.

Авария произошла на 345-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. ГИБДД Свердловской области сообщило, что Toyota Land Cruiser врезалась в грузовик Shacman. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

В Тюмени водитель Chevrolet Lanos при развороте не уступил дорогу, спровоцировал смертельное ДТП и скрылся. Его объявили в розыск.